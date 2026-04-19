फुट्यो बाबुरामको पार्टी : नयाँ शक्ति बिउँतियो, सन्तोष परियारलाई आँखाबाहेकको प्रलोपा

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- पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहितका नेताहरूद्वारा गठित प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजित भएको छ ।
- दुर्गा सोबको नेतृत्वमा नेपाल समाजवादी पार्टी पुनः स्थापना भएको छ भने सन्तोष परियारले प्रलोपालाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ ।
- नयाँ दलको चुनाव चिह्न आँखा रहने र प्रलोपाका लागि तीन रङको चिह्न राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ ।
२१ साउन, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वमाओवादी नेता जनार्दन शर्मा, पूर्वरास्वपाका नेता सन्तोष परियारलगायतले स्थापना गरेका प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी विभाजित भएको छ ।
धेरै नेताहरु पार्टीबाट अलग भइसकेपछि बाँकी रहेका नेताहरु पनि छट्टिएका हुन् । हाल अध्यक्ष परिषद्मा रहेका दुर्गा सोब र सन्तोष परियार पनि छुट्टिने सहमति गरेका छन् ।
सहमति अनुसार बाबुराम भट्टराईले प्रलोपा स्थापना हुनअघि बनाएको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) पुन: बिउतिएको छ । यसको नेतृत्व दुर्गा सोबले गर्ने छिन् । यो पार्टीको चुनाव चिह्न आँखा नै हुने सहमति भएको छ ।
सन्तोष परियारको पार्टी प्रलोपा नै हुने सहमति भएको छ । चुनाव चिह्न आँखाबाहेकको तीन रङको हुने गरी प्रक्रिया थाल्ने सहमति भएको छ ।
यो पार्टीबाट सुदन किराँती, ओजस्वी भट्टराई लगायतका नेताहरु यसअघि नै बाहिरिसकेका थिए ।
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