+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जर्मनीको एयरपोर्टमा विस्फोटक ड्रोन भेटियो, रूसमाथि आशंका

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन २१ गते ७:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जर्मनीको लाइपजिग–हाले विमानस्थलमा युक्रेनी कार्गो विमान नजिक विस्फोटक पदार्थ जडित ड्रोन फेला परेपछि सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ ।
  • प्रहरीले ड्रोनमा जडान गरिएको विस्फोटक उपकरणलाई बम निष्क्रिय पार्ने टोलीमार्फत सुरक्षित रूपमा हटाएको जानकारी दिएको छ ।
  • घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ भने युक्रेनका राजदूतले यसमा रूसको संलग्नता हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

२१ साउन, काठमाडौं । जर्मनीको लाइपजिग–हाले विमानस्थलमा युक्रेनी कार्गो विमान नजिकै विस्फोटक पदार्थ जडान गरिएको ड्रोन फेला परेको छ । सोही क्रममा एउटा विमान उडान भर्ने क्रममा अज्ञात वस्तुसँग ठोक्किए पनि सुरक्षित रूपमा अवतरण गर्न सफल भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

घटनापछि लाइपजिग–हाले विमानस्थलमा आउने सबै उडानहरू केही घण्टाका लागि अन्य विमानस्थलतर्फ मोडिएका थिए । यो घटना मंगलबार राति र बुधबार बिहानबीच भएको हो ।

जर्मन प्रहरीले बम निष्क्रिय पार्ने टोलीको सहयोगमा ड्रोनमा जडान गरिएको विस्फोटक उपकरण सुरक्षित रूपमा निष्क्रिय पारेको जनाएको छ ।

पूर्वी जर्मनीस्थित यो विमानस्थल जर्मन सेना र नेटोका लागि सैनिक सामग्री ढुवानीको प्रमुख केन्द्र हो । यहीँ युक्रेनको एन्टोनोभ एयरलाइन्सको सञ्चालन आधार पनि रहेको छ ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा बम निष्क्रिय पार्ने रोबोटलाई एन्टोनोभ विमान नजिक काम गरिरहेको देखाइएको छ । विमानमा युक्रेनको झण्डासँगै ‘खेरसोनजस्तै साहसी बन’ भन्ने सन्देश पनि लेखिएको थियो । खेरसोन युक्रेनको रूसी आक्रमण प्रभावित क्षेत्रमध्ये एक हो ।

जर्मनीका लागि युक्रेनका राजदूत ओलेक्सी माकियेले घटनामा रूसको संलग्नता हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनले वेल्ट टिभीसँग कुरा गर्दै ‘रूसबाहेक अरू को हुन सक्छ ?’ भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

यद्यपि जर्मन अधिकारीहरूले हालसम्म घटनामा रूसको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण सार्वजनिक गरेका छैनन् । रूसले पनि घटनाबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया नदिएको समाचार एजेन्सी एएफपीले जनाएको छ ।

जर्मन प्रहरीले सुरुमा ‘सुरक्षासम्बन्धी घटना’ का कारण विमानस्थलको सञ्चालन प्रभावित भएको जानकारी दिएको थियो ।

लाइपजिग–हाले विमानस्थल विश्वव्यापी ढुवानी कम्पनी डीएचएलको प्रमुख हबसमेत हो ।

प्रहरीका अनुसार मध्यरातपछि विमानस्थल नजिक एउटा मानवरहित हवाई उपकरण (यूएभी) उडिरहेको देखिएपछि केही उडानहरू अन्य विमानस्थलतर्फ मोडिएका थिए । तीमध्ये एउटा यात्रुवाहक विमान पनि थियो ।

त्यसपछि विमानस्थलको दक्षिणी धावनमार्गमा एउटा शंकास्पद वस्तु फेला परेपछि संघीय प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो । अनुसन्धानपछि बम निष्क्रिय पार्ने रोबोट परिचालन गरिएको र ड्रोनमा जडान गरिएको डेटोनेटर सुरक्षित रूपमा हटाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

जर्मन पत्रिका डेर स्पिगेलका अनुसार चार रोटर भएको उक्त ड्रोनमा ‘इम्प्रोभाइज्ड एक्सप्लोसिभ एन्ड इन्सेन्डियरी डिभाइस (आईईआईडी)’ जडान गरिएको थियो ।

जर्मन पत्रिका बिल्डले सुरुमा डीएचएलको कार्गो विमानलाई चेतावनीपछि अवतरण स्थगित गरिएको र त्यसपछि अज्ञात वस्तुसँग ठोक्किएको जनाएको थियो । पछि प्रहरीले विमानलाई हानोभर विमानस्थलमा सुरक्षित अवतरण गराइएको र विमानको अगाडिको भागमा सामान्य क्षति पुगेको पुष्टि गरेको छ ।

बुधबार बिहानदेखि विमानस्थलको नियमित सेवा पुन: सञ्चालनमा आएको भए पनि हाल उत्तरी धावनमार्ग मात्र प्रयोग भइरहेको छ । अनुसन्धानकर्ताहरूले दक्षिणी धावनमार्गमा थप प्रमाण संकलन गरिरहेका छन् भने प्रहरीको आतंकवादविरोधी इकाइ ड्रोन उडाउने व्यक्तिको खोजीमा जुटेको छ । स्थानीय बासिन्दालाई पनि शंकास्पद गतिविधिबारे जानकारी दिन आग्रह गरिएको छ ।

युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि जर्मनीसहित युरोपका विभिन्न देशमा विमानस्थल, सैन्य अड्डा र औद्योगिक क्षेत्रमा मानवरहित ड्रोन देखिने घटना पटक–पटक सार्वजनिक भएका छन् ।

जर्मनीले यस्ता घटनालाई रूसद्वारा सञ्चालन गरिएको तोडफोड, जासुसी र गलत सूचना फैलाउने अभियानसँग जोडेर हेर्दै आएको छ, तर रूसले यस्ता आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

सन् २०२४ को जुलाईमा पनि लाइपजिग विमानस्थलमा डीएचएलको कार्गो विमानमा लोड गर्न लागिएको एउटा पार्सलमा आगलागी भएको थियो ।

त्यस्तै गत वर्ष चीनका एक नागरिकलाई उडान तालिका र कार्गो ढुवानीसम्बन्धी संवेदनशील सूचना चीनका लागि जासुसी गर्ने व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएको अभियोगमा सजाय सुनाइएको थियो ।

जर्मनी एयरपोर्ट ड्रोन रूस-युक्रेन युद्ध विस्फोटक पदार्थ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

हिरोसिमाको सन्देश : द्वन्द्वका स्मृतिलाई प्रतिशोध होइन, मेलमिलापको आधार बनाऔं

हिरोसिमाको सन्देश : द्वन्द्वका स्मृतिलाई प्रतिशोध होइन, मेलमिलापको आधार बनाऔं
नेपालमै विकसित बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली ‘मैना’को सफल परीक्षण

नेपालमै विकसित बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली ‘मैना’को सफल परीक्षण
गोरखामा पहिरोले पेट्रोल पम्प र घरमा क्षति

गोरखामा पहिरोले पेट्रोल पम्प र घरमा क्षति
संखुवासभामा खोलाले बगाउँदा हाइड्रोपावरका सुपरभाइजर बेपत्ता

संखुवासभामा खोलाले बगाउँदा हाइड्रोपावरका सुपरभाइजर बेपत्ता
मुग्लिन बजारबाट २० किलो चरेससहित २ जना पक्राउ

मुग्लिन बजारबाट २० किलो चरेससहित २ जना पक्राउ
भक्तपुरबाट तास खेलिरहेका ७ जना प्रहरी नियन्त्रणमा

भक्तपुरबाट तास खेलिरहेका ७ जना प्रहरी नियन्त्रणमा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

साबिरलाई सान्त्वना दिन विजय आए, सरकार आएन

साबिरलाई सान्त्वना दिन विजय आए, सरकार आएन
‘कामचलाउ’ नेतृत्वले थलियो स्वास्थ्य क्षेत्र

‘कामचलाउ’ नेतृत्वले थलियो स्वास्थ्य क्षेत्र
किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  

किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  
कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो

कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो
‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’

‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’
नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’

नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’
स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्

स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्भ निरोधक सुईले कसरी काम गर्छ ?

गर्भ निरोधक सुईले कसरी काम गर्छ ?

6 Stories
एकैपटक तीन समय देखाउने रहस्यमयी घडी

एकैपटक तीन समय देखाउने रहस्यमयी घडी

11 Stories
सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

7 Stories
के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

10 Stories
के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित