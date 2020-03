नेपालको बजेटको आधा रकम भारतका ट्रक ड्राइभरले घुस खुवाउँछन्

हाम्रो देश नेपालको वार्षिक बजेट नै झण्डै १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ छ । यही रकमले हाम्रो देशको पूरै अर्थतन्त्र वर्षदिनका लागि धान्नु पर्दछ । उता, छिमेकी मुलुक भारतमा चाहिँ हाम्रो देशको वार्षिक बजेटको झण्डै आधा रकम त्यहाँका ट्रक ड्राइभरहरुले घुस खुवाउने गरेका छन् ।

भारतमा ट्रक ड्राइभरहरुले त्यहाँका सरकारी कर्मचारीलगायतलाई वार्षिक झण्डै ५ खर्ब भारु घुस खुवाउनु परिरहेको एक रिपोर्टले देखाएको छ ।

भारतमा ट्रक ड्राइभरहरुको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी तयार पारिएको STUDY ON THE STATUS OF TRUCK DRIVERS IN INDIA शीर्षकको रिपोर्टले यस्तो देखाएको हो ।

उक्त रिपोर्ट अनुसार भारतीय सडकहरुमा ट्रक ड्राइभरहरुले वार्षिक ४८ हजार करोड भारु घुस दिनु पर्दछ ।

सेभ लाइफ फाउन्डेसनले भारतको दिल्ली, मुम्बइ, चेनइ, कोलकाता, बैंगलोर, जयपुल लगायतका १० मूख्य सहरहरुमा १२ सय भन्दा धेरै ट्रक ड्राइभर र १ सय भन्दा धेरै ट्रक मालिक तथा कम्पनीहरुसँग गरेको कुराकानीका आधारमा उक्त रिपोर्ट तयार पारिएको हो ।

अध्ययनको क्रममा भारतको सडकमा गुडिरहेका ८३ प्रतिशत ट्रकका ड्राइभरहरुले कुनै न कुनै बेला कसै न कसैलाई घुस खुवाउनु परेको तथ्यको खुलासा भएको छ ।

भारतमा ट्रक चालक र भ्रष्टाचारबीचको सम्बन्धका विषयमा सन् २००५ मा पहिलो पटक ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले अध्ययन गरेको थियो । त्यसक्रममा भारतमा ट्रक ड्राइभरहरुले वार्षिक २ खर्ब भारु घुस खुवाउनु परेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।

ट्रक ड्राइभरहरुले सडकमा गुडिरहँदा खासगरी सडक तथा यातायात कार्यालयका अधिकारीहरु, ट्राफिक तथा हाइवे पुलिस, चेक पोष्टहरु, आयकर अधिकारीहरु लगायतलाई घुस दिनु पर्दछ ।

तथ्यांक अनुसार भारतमा ट्रकको संख्या ५९ लाख ३ हजार ३७० रहेको छ । ती ट्रक चलाउने ड्राइभरहरुले दैनिक २ सय २२ भारु घुस दिनु परिरहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

बीबीसी