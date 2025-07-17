अजय देवगनसँग ‘सुपरहिरो’ फिल्म खेल्न तयार थिए सैयाराका अहान पाण्डे

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
अहान पाण्डेको अभिनय करियर सुरुमै निकै राम्रो भएको छ । उनको फिल्म ‘सैयारा’ले बक्स अफिसमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
अहिलेसम्म यो फिल्मले भारतमा ३०० करोड बढी संकलन गरिसकेको छ । नेपालमा मात्रै यो फिल्मले ९ करोड बढी ग्रस कलेक्सन गरेको छ । यस्तो अवस्थामा फिल्मको बक्स अफिसको कुरा त हुने नै भयो, सँगै युवा अभिनेता अहानको चर्चा उत्तिकै छ ।
हालै अहानसम्बन्धी एउटा रोचक तथ्य बाहिर आएको छ । समय ठिक भइदिएको भए अजय देवगनसँग ठूलो बजेटको सुपरहिरो फिल्मबाट उनी बलिउडमा डेब्यु गर्नेवाला थिए । तर, समयले उनलाई साथ दिएन ।
मोहित सुरीको ‘सैयारा’ मा रकस्टार ‘क्रिश कपुर’को भूमिकामार्फत उनको आगमन भयो । यसअघि अहानले आफ्नो करियर याश राज फिल्म्स (वाईआरएफ) को नेटफ्लिक्स श्रृंखला ‘द रेलवे मेन’ मा सहायक निर्देशकको रूपमा सुरु गरेका थिए । तर त्यो भन्दा पहिले नै उनलाई याश राज फिल्म्सले सुपरहिरो फिल्मका लागि छनोट गरिसकेको थियो।
जानकारीमा आएअनुसार त्यस फिल्मलाई धेरै वटा भागमा निकाल्ने योजना थियो । जसमा अहान मुख्य भूमिकामा र अजय देवगन खलनायकको भूमिकामा हुने थिए । फिल्ममा मानुषी छिल्लर पनि थिइन् ।
तर कोभिड-१९ का कारण अजय देवगन उक्त परियोजनाबाट बाहिरिए । त्यसपछि त्यो फिल्म निर्माण नै रोकियो । यता अहानले पनि फिल्मलाई छाडेर ‘द रेलवे मेन’ मा सहायक निर्देशकको रूपमा काम गरे ।
‘द रेलवे मेन’ नोभेम्बर २०२३ मा रिलिज भएको थियो ।
तर सैयारामार्फत अहान स्पटलाइटमा आएका छन् । कहिलेकाहीँ भाग्यले कहाँ पुर्याउँछ भन्ने उदाहरण अहान बनेका छन् । रोमान्टिक म्युजिकल फिल्म सैयारामा अनित पडासँग उनले स्क्रिन शेयर गरेका छन्।
