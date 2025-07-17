+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कागतीको भाउ घट्यो, किलोको कति ?

आज बिहीबार कागतीको भाउ थोकमा प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ घटेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २२ गते १२:५५
फाइल तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक अनुसार बिहीबार कागतीको भाउ प्रतिकिलो १५ रुपैयाँले घटेर १ सय १५ रुपैयाँमा आएको छ।
  • साउन पहिलो साता कागतीको भाउ प्रतिकिलो १ सय ३५ रुपैयाँ थियो भने असार अन्तिम साता १ सय ४० रुपैयाँ र जेठमा २ सय ७० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो।

२२ साउन, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा कागतीको भाउ घटेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकले बिहीबार कागतीको भाउ घटेको देखाएको हो ।

आज बिहीबार कागतीको भाउ थोकमा प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ घटेको छ । बुधबार कागती किलोको १ सय ३० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । आज भने कागतीको भाउ प्रतिकिलो १ सय १५ रुपैयाँ कायम छ ।

साउन पहिलो साता कागती प्रतिकिलो १ सय ३५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।

यस्तै असार अन्तिम साता कागती प्रतिकिलो १ सय ४० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो भने जेठमा किलोको २ सय ७० रुपैयाँसम्म किनबेच भएको थियो ।

कागतीको मूल्य
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रास्वपाबाट रुपन्देही–३ मा उम्मेदवार हुन ९ जनाले दिए आवदेन (नामावलीसहित )

रास्वपाबाट रुपन्देही–३ मा उम्मेदवार हुन ९ जनाले दिए आवदेन (नामावलीसहित )
एसपी नवीनकृष्ण भण्डारीले किन दिए अनिवार्य अवकाशको ३ दिनअघि राजीनामा ?

एसपी नवीनकृष्ण भण्डारीले किन दिए अनिवार्य अवकाशको ३ दिनअघि राजीनामा ?
रेखा र नीतिको तीज गीत ‘मलाई क्या माया गर्छन् नि राजैले’ सार्वजनिक

रेखा र नीतिको तीज गीत ‘मलाई क्या माया गर्छन् नि राजैले’ सार्वजनिक
पाँच वर्षभित्र प्रत्येक नागरिकले जोखिमको पूर्वसूचना प्राप्त गर्छ : गृहमन्त्री लेखक

पाँच वर्षभित्र प्रत्येक नागरिकले जोखिमको पूर्वसूचना प्राप्त गर्छ : गृहमन्त्री लेखक
एएफसी यू–१७ महिला एसियन कप २०२६ छनोटको ‘ड्र’ सम्पन्न, नेपाल समूह ‘एफ’मा

एएफसी यू–१७ महिला एसियन कप २०२६ छनोटको ‘ड्र’ सम्पन्न, नेपाल समूह ‘एफ’मा
अरनिको राजमार्ग दिनैपिच्छे अवरुद्ध

अरनिको राजमार्ग दिनैपिच्छे अवरुद्ध

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

7 Stories
कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित