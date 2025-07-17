कागतीको भाउ घट्यो, किलोको कति ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक अनुसार बिहीबार कागतीको भाउ प्रतिकिलो १५ रुपैयाँले घटेर १ सय १५ रुपैयाँमा आएको छ।
- साउन पहिलो साता कागतीको भाउ प्रतिकिलो १ सय ३५ रुपैयाँ थियो भने असार अन्तिम साता १ सय ४० रुपैयाँ र जेठमा २ सय ७० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो।
२२ साउन, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा कागतीको भाउ घटेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकले बिहीबार कागतीको भाउ घटेको देखाएको हो ।
आज बिहीबार कागतीको भाउ थोकमा प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ घटेको छ । बुधबार कागती किलोको १ सय ३० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । आज भने कागतीको भाउ प्रतिकिलो १ सय १५ रुपैयाँ कायम छ ।
साउन पहिलो साता कागती प्रतिकिलो १ सय ३५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
यस्तै असार अन्तिम साता कागती प्रतिकिलो १ सय ४० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो भने जेठमा किलोको २ सय ७० रुपैयाँसम्म किनबेच भएको थियो ।
