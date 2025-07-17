+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

१९ वर्षपछि समातिए फरार प्रतिवादी, मामालाई बाबु बनाएर लिएका थिए नागरिकता

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २२ गते १५:३३

२२ साउन, काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने मुद्दाका एक जना फरार प्रतिवादीलाई प्रहरीले १९ वर्षपछि पक्राउ गरेको छ ।

सुनसरीको बराह नगरपालिका–३ घर भएका सन्दिप धामी भन्ने रुपलाल धामीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनलाई प्रहरीले काठमाडौं महानगरपालिका–२६ सामाखुशीबाट पक्राउ गरेको हो ।

धामीसहितका अन्य ८ प्रतिवादीले विसं २०६१ फागुन १० गते नरेन्द्र मोक्तानलाई पुरानो रिसईबीका कारण हतियार प्रहार गरेर हत्या गरेका थिए ।

रातको समयमा उनीहरूले मृतक मोक्तानको घरमा पुगेर हत्या गरी नालामा फालेका थिए ।

धामीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको थियो । यद्यपि उनी फरार थिए ।

फरार रहेका धामीलाई प्रहरीले मंगलबार प्रकाउ गरेको हो ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा उनले पक्राउ पर्ने डरले नक्कली नागरिकता बनाएको खुलेको छ ।

प्रहरीका अनुसार, २०६८ साल जेठ २६ गते उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरीबाट नक्कली नागरिकता बनाएका थिए । मामा नाता पर्ने ननुलाल धामीलाई वंशजको आधारमा उनले नागरिकता बनाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।

ज्यान मुद्दा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

टिकटक बन्यो एभरेष्ट महिला भलिबल लिगको ‘इन्टरटेनमेन्ट पार्टनर’

टिकटक बन्यो एभरेष्ट महिला भलिबल लिगको ‘इन्टरटेनमेन्ट पार्टनर’
प्रधानाध्यापक शिक्षक महासंघको सदस्य नरहने प्रस्ताव पारित 

प्रधानाध्यापक शिक्षक महासंघको सदस्य नरहने प्रस्ताव पारित 
महिन्द्राको ‘एक्सयूभी थ्री–एक्स–ओ’ सार्वजनिक, मूल्य ४४ लाख ९० हजार

महिन्द्राको ‘एक्सयूभी थ्री–एक्स–ओ’ सार्वजनिक, मूल्य ४४ लाख ९० हजार
भूमि विधेयकमा बिहान ११ बजेदेखि छलफल जारी

भूमि विधेयकमा बिहान ११ बजेदेखि छलफल जारी
सन् २०२५ को अन्त्यमा पुटिनले भारत भ्रमण गर्ने

सन् २०२५ को अन्त्यमा पुटिनले भारत भ्रमण गर्ने
नेपाल आइपुगे काठमाडौं गोर्खाजका प्रशिक्षक मोन्टी देसाई

नेपाल आइपुगे काठमाडौं गोर्खाजका प्रशिक्षक मोन्टी देसाई

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

7 Stories
कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित