दिलै खोलेर :

‘म प्रधानमन्त्री भएको भए वैदेशिक रोजगारीलाई चटक्कै बन्द गरिदिन्थें’

प्रत्येक नेपाली आमजनता राजनीतिका विषयमा, देशको सबै किसिमका नियम कानुनका विषयमा सचेत हुनुपर्छ ।

अनलाइनखबर
२०८२ साउन २४ गते ११:४२

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गीतकार हर्क साउदले आफ्नो फिल्म 'ऊनको स्वीटर' र त्यसका गीतहरूको सफलताले खुसी लागेको बताउनुभयो।
  • साउदले राजनीतिक र सामाजिक विषयहरूमा दिक्क लागेको र नागरिकले राजनीतिमा सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो।
  • उहाँले सामाजिक सञ्जालले गलत सूचना बढी फैलाउने काम गरेको र पत्रपत्रिकालाई विस्थापित गरिसकेको उल्लेख गर्नुभयो।

सुन साइँली, वाफ, घुमीघुमी, बटौली, के माया लाग्छ र ?, ‘फूलथुङ्गे रानी, फूल, चाइनिजो जिन्दगानीमा जस्ता गीत रचना गरेर आफ्नो पहिचान बनाएका गीतकार हुन्, हर्क साउद । उनका गीतहरू सरल हुने गर्छन् । तर त्यसले श्रोताको मन हल्लाइदिन्छ । यसपटक उनै गीतकार साउदसँग ‘दिलै खोलेर’ कुराकानी गरिएको छ ।

हिजोआज केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

आफ्नै दैनिक काम छ । अब केही फिल्मका गीतहरू लेख्नु छ ।

पछिल्लो समय के कुराले वा कुन समाचारले खुसी हुनुभयो ?

हाम्रो फिल्म ‘ऊनको स्वीटर’ सफल भयो । सँगै फिल्मका गीतहरू पनि सफल भए । त्यो कुराले खुसी दिएको छ ।

दिक्क बनाएको कुरा ?

समसामयिक राजनीतिक तथा सामाजिक विषयहरूले दिक्क बनाइरहेका हुन्छन् ।

अचेल सबैभन्दा रोचक लागेको विषय वा व्यक्ति ?

बेलाबेला आउने राजनीतिक र प्रशासनिक हलचलहरू नै रोचक लागिरहेका हुन्छन् ।

आजका मितिमा तपाईंको जीवनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो ?

देशमै बस्नुलाई महत्त्वपूर्ण मान्छु ।

नेपाली समाजको सबैभन्दा राम्रो र नराम्रो पक्ष के लाग्छ ?

अँ… होस्टेमा हैँसे गर्नु राम्रो र देखासिकी गर्नु नराम्रो पक्ष जस्तो लाग्छ ।

पत्रपत्रिका र अनलाइन कत्तिको हेर्नुहुन्छ ? पत्रकारिता तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

बढी जसो त अनलाइन माध्यममार्फत नै हेर्ने गर्छु । भौतिक पत्रपत्रिका त कमै हेरिन्छ । आजको पत्रकारिताको कुरा ‘विचरा’ जस्तो लाग्छ । किनकि जसले राम्रो गरिरहेका छन्, उनीहरू नराम्रो गर्नेको मारमा छन् । सबैले पत्रकारहरूलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने थालिएको छ । ऊ कुन वर्ग हो भनेर कसैले मूल्यांकन गर्दैन ।

इतिहासमा फर्किएर आफूले गरेको कुनै काम फेरि गर्न पाए वा सुधार गर्न पाए कुन कामलाई सुधार गर्नुहुन्थ्यो ?

त्यस्तो भएको भए म फेरि विद्यालय तहबाट राम्ररी पढ्थेँ ।

बाल्यकाल र किशोरावस्था

तपाईंको बाल्यकालको सबैभन्दा यादगार कुनै सम्झना ?

चार कक्षातिर पढ्दा मैले एउटा नृत्य प्रतियोगितामा भाग लिएको थिएँ । त्यसबेला मैले सात वटा स्कुलको अरू प्रतिस्पर्धीलाई जितको थिएँ । अहिले त्यो क्षणको याद आयो।

सानोमा सबैभन्दा बढी कुन खेल खेल्नुहुन्थ्यो ?

खोपी खुब खेल्थ्यौं । अरू पैसाको खेल्थे । हामीसँग हुन्थेन । अनि सर्टको टाँकको खेल्थ्यौं ।

साथीहरूले तपाईंको निकनेमहरू के-के राखिदिएका थिए ?

साथीहरूले चैं होइन । आमाले राखिदिनु भएको थियो । ‘काले’ भन्नुहुन्थ्यो ।

सानोमा तपाईंको सपना कस्तो थियो ? अहिले कति पूरा भएको छ अथवा के छ ?

विद्यालयमा अमर सिंह थापा, बल भद्र कुँवर, कालु पाण्डे, अरनिको जस्ता इतिहासमा उल्लेखनीय व्यक्तित्वहरूबारे पढ्नुपढ्थ्यो । उहाँहरूबारे पढ्दा देशका लागि त्यस्तै केही गर्नु पर्छ जस्तो लाग्थ्यो । तर अहिले त्यो सपनाको विपरीत ध्रुव भै’राको छ ।

तपाईंको कोहीसँग झगडा परेको थियो ?

बबाल हुन्थ्यो । हाम्रो त ‘ग्याङ फाइट’ नै पर्थ्यो ।

तपाईंको सेलिब्रेटी क्रस कोही थियो ?

त्यतिबेला फिल्महरू अथवा गीतहरू कमै सुन्न पाइन्थ्यो । त्यसैले यहीँ क्रस भन्ने भएन ।

सिनेमा/पुस्तक

पहिलोचोटी फिल्म हेर्दाको सम्झना कस्तो छ ?

सम्झना छ । दिपायलको सिलगुडीमा गएका थियौं । त्यहाँ बाँसको चोयाले बुनेको चित्रालाई पर्दा बनाइएको थियो । अनि हामीले गुन्द्रीमा बसेर हेरेका थियौं । यही हेरेको थिएँ भनेर चाहिँ बिर्सेँ ।

कस्ता फिल्म हेर्न मनपर्छ ?

सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित र यथार्थपरक कथा भएको फिल्म हेर्न मनपर्छ । काल्पनिक संसारमा लगेर फेरि उही धरातलमा फर्काएको भन्दा पनि हाम्रै समाजमा भइरहेका कुराकै प्रतिनिधिहरूलाई पात्रहरू बनाएको फिल्म मन हेर्न मनपर्छ ।

साह्रै मन परेका फिल्म ?

घमण्ड नठानियोस्, तर ‘ऊनको स्वीटर’ नै हो । यसबाहेक दर्शन छायाँ, बसन्ती आदि हुन् । तुलनात्मक रूपमा म कम नेपाली फिल्म हेर्छु । तर संजय लीला भंसालीको आयो भने जसरी पनि हेर्छु । साङ्गीतिक, सिनेम्याटिक रूपमा अब्बल हुने भएकाले उनको फिल्म हेर्छु ।

पुस्तकहरू कत्तिको पढ्नुहुन्छ ? कस्तो खालका पढ्नुहुन्छ ?

पढ्छु नि । भर्खरै छालबाटो किनेको छु । आख्यान मन पराउँछु बढी ।

तपाईंका प्रिय लेखकहरू ?

अलि पुरानो जमानाकै भनेँ । बालकृष्ण सम, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा आदि ।

एक दिन बिताउन पाए कुन जीवित वा मृत लेखक वा कुनै पात्रसँग बिताउनुहुन्थ्यो ?

हरिभक्त कटवालसँग बिताउँथे । खतरा मान्छे थिए । विचरा, धेरै बाँचेनन् । देवकोटा भन्थेँ, तर उनीसँग बस्दा चुरोट खानुपर्थ्यो ।

नेपालमा के कस्तो विषयमा धेरै पुस्तक लेखिनुपर्छ ?

हाम्रोमा धेरै विषयमा थुप्रै किताबहरू आएका छन् । तर, अझैं पनि छुटेका समाजहरूको कथा आएको छैन । जस्तो: तराई । त्यहाँको कथा लेखिए पनि पहाडबाट बसाईं सरेर गएका लेखकहरूले लेखेका हुन् । तुलनात्मक रूपमा पहाडको कथा बढी आएको छ । अब हिमाल र तराईंको कथा आए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।

घुमफिर र सोख

घुमफिर गर्न कत्तिको रुचाउनुहुन्छ ?

धेरै धेरै

सबभन्दा धेरै गएको र जान मन भएको ठाउँ ?

हुन त कामको सिलसिलामा गएको हो । तर इलाम धेरै चोटी गएको छु । जान खोजेको चाहिँ मनाङ, मुस्ताङ, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, रारा ।

गीत कत्तिको सन्नुहुन्छ ? कस्ता अनि कसको गीत सुन्नुहुन्छ ?

सुन्छु म । धेरै नै सुनिरहेको हुन्छु । नारायण गोपाल, गोपाल योञ्जन, मित्र सेन, मलवा देवीहरूको सुन्छु । उहाँहरूको अझ धेरै रेकर्ड होलान् । तर रेकर्ड लेबलले बाहिर ल्याएका छैनन् । म अहिलेको पुस्ताको पनि सुनिरहेको हुन्छु । खतरा गरिरहेका छन् साथीहरूले । तर संगीतको विकासमा खासै भूमिका खेल्न नसकेको जस्तो लाग्छ ।

खानाको कत्तिको सौखिन हुनुहुन्छ ? मन पर्ने परिकार ?

मेरो आफ्नै खाजा पसल पनि छ । त्यसो हुनाले पनि म खानाको सौखिन नै छु । मन पर्ने चाहिँ भेजमा दही हो । ननभेजमा भन्नुपर्दा माछा ।

किनमेल गर्न कत्तिको रुचाउनुहुन्छ ?

एकदम रुचि छ । गरिरहेको हुन्छु ।

के-कस्ता किनमेलका लागि बजार जानुहुन्छ ?

पसलको सामानबाहेक बढी जसो म किताबै किनिरहेको हुन्छु ।

आफ्नो लुगाफाटो आफैँ किन्नुहुन्छ कि अरूले किनिदिन्छन् ?

प्राय: लुगा चाहिँ आफैं किन्छु ।

अहिलेसम्म किन्नुभएको सबैभन्दा महंगो वस्तु अथवा खर्च गरेको सेवा ?

एकफेर साह्रै मन परेर एउटा जुत्ता किनेको थिएँ । तर लगाउनै नपाई अर्कोले लगाएर हिँड्दियो । त्यसमा मैले १२ हजार खर्चेको थिएँ । अहिलेलाई त्यै भनौं ।

राजनीति

हाम्रो राजनीतिको मुख्य समस्या के देख्नुहुन्छ ?

कुनै शंका छैन देशको संविधान पनि उत्कृष्ट छ । नियम, कानुन पनि सबै राम्रा बनेका छन् । तर ‘माथि उल्लिखित जे भए पनि …’ भन्ने कुराले भने पिरोलेको छ । अर्को कुरा राजनीति जहाँ पनि राम्रो हुन्छ तर राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको प्रकृति राम्रो हुँदैन ।

खासमा हामी नागरिकले नै राजनीतिक बुझेका हुँदैनौं । भोट हाल्नुपर्छ भन्ने बुझेका छौं । तर राजनीति के हो, के का लागि हो, भोट हालेपछि हामीलाई हुने फाइदा के हो, बेफाइदा के हो, फलानोलाई जितायो भने हुन्छ के ? हामी प्रश्न गर्दैनौं । भनौ न अब प्रत्येक नेपाली जनता राजनीतिका विषयमा, देशको सबै किसिमका नियम कानुनका विषयमा सचेत हुनुपर्छ ।

तपाईंलाई मनपरेका वा प्रभाव पारेका राजनीतिज्ञ ?

मनमोहन अधिकारी मन पर्छन् । अहिले हेर्दा उहाँले ल्याएका योजनाहरू नै भइरहेको जस्तो लाग्छ । अब बिपी कोइराला राम्रो हुन् भनौं भने उहाँको कामहरू हेर्नै पाइएन ।

नेताहरूको एउटा गुण वा चरित्र सुधार्न मिल्ने भए के सुर्धानुहुन्थ्यो ?

कमिसनको मानसिकता र भ्रष्टाचारको मानसिकता परिवर्तन गर्दिन्थेँ । त्यति भए त नेताहरू सुध्रिन्थेँ कि!

मानौं तपाईं प्रधानमन्त्री हुनुभयो, सबभन्दा पहिला के काम गर्नुहुन्थ्यो ?

वैदेशिक रोजगारीलाई चाहिँ चटक्कै बन्द गरिदिन्थें । ठ्याप्पै नै । त्यसो गर्दा युवा शक्ति देशमै रहन्थे अनि उनीहरूलाई यहीँ केही गर्ने वातावरण तयार पार्थेँ ।

सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल डिभाइस

कुन ब्रान्डको मोबाइल चलाइरहनुभएको छ ?

आइफोन चलाउँछु । मलाई यो फोन प्रिय बहिनी विद्या तिवारीले जर्मनीबाट ल्याइदिनु भएको थियो ।

दिनको कति घन्टा मोबाइल र सञ्जालमा बिताउनुहुन्छ ? बढी चलाउने कुन ?

मोबाइलमा नै काम हुने भएकाले धेरै चलाउँछु । बाध्यता जस्तो भइसकेको ५ । धेरै चाहिँ युट्युब चलाउँछु ।

बिहान उठ्नासाथ र राति सुत्ने बेला फोन हेर्ने बानी छ कि छैन ?

छ, छ । अब राति फोन अफ गर्नै पर्यो । अनि बिहान अलार्म बन्द गर्नै पर्यो ।

सञ्जालको राम्रो र नराम्रो पक्ष के लाग्छ ?

राम्रो पक्ष भनेको कुनै पनि समाचार तुरुन्तै थाहा पाइन्छ । नराम्रो भनेको चैं यो एउटा लत भैजान्छ । हेर्न थालेपछि हेरेको हेर्यौ भइन्छ ।

फलोअर्स, लाइक, कमेन्ट, भ्युजले तपाईंलाई के कति प्रभाव पार्छ ?

कुनै समयमा पार्थ्यो । ‘ए राम्रो भएछ’ भन्ने हुन्थ्यो । अब पार्दैन । किनकि यी कुराहरू जे भए पनि स्विकार्ने बानी भएको छ ।

एआई टुलहरू कतिको चलाइरहनु भएको छ ? बढी कुन चलाउनुहुन्छ ?

हल्का हल्का चलाउन थालेको छु । च्याटजीपीटी कहिलेकाहीँ चलाउँछु ।

सामाजिक सञ्जालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वैकल्पिक सूचना सञ्जालको काम बढी गरेको छ कि गलत सूचना बढी फैलाउने काम गरेको छ ?

ट्रेन्ड हेर्दा त गलत सूचना बढी फैलाउने काम गरेको जस्तो देखिन्छ । त्यसको कारण भनेको नराम्रो जे पनि चाँडो फैलिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालले किताब र पत्रपत्रिकालाई विस्थापित गरिरहेको छ वा गर्नेछ भन्ने गरिन्छ । त्यस्तो लाग्छ ?

गरिरहेको अथवा गर्ने भन्दा पनि गरिसकेको छ नि । आज कति पत्रपत्रिकाहरू त बन्दै भइसके । पत्रिकामा स्तम्भ लेखेरै बाँच्ने मान्छेहरू पनि अब डिजिटल माध्यममा आउन थालिसके ।

अन्त्यमा

पुन:जन्म हुने भए अब के बन्न मन छ ?

सायद डाक्टर बन्थेँ ।

तनाव, दबाबहरू कसरी कम गर्नुहुन्छ ?

म विपाशना ध्यानको साधक भएकोले तनावहरूलाई थोरै समयमा नै ध्यान गरेर कम गर्छु ।

तपाईलाई के को सुगन्ध सबैभन्दा मनपर्छ ?

मलाई फूलहरूको बास्ना मनपर्छ । त्यसमा पनि रातको रानीको असाध्यै मनपर्छ ।

अहिलेसम्म तपाईंले पाउनुभएको राम्रो सुझाव ?

बुबाबाट हो । उहाँले ‘आफ्नो कर्म निरन्तर गर्नुपर्छ । त्यसमा कमजोर हुनुहुँदैन’ भन्नुभएको थियो ।

आउँदो पुस्तालाई सोचेर आजको पुस्ताले नगरी नहुने काम के हो ?

नयाँ पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सामाजिक सांस्कृतिक कुराहरू धेरै छन् । तर ती मध्ये धेरै हराइसकेको अवस्था पनि छ । आफ्नै भाषा नै हराउन थालिसकेको छ । नयाँ पुस्तालाई ‘ती कुनै जमानामा थिए’ भन्ने बनाउनुभन्दा पनि तिनलाई ‘आफ्नो’ बनाउन अहिलेको पुस्ताले काम गर्नु पर्ने देख्छु ।

 

‘म प्रधानमन्त्री भएको भए वैदेशिक रोजगारीलाई चटक्कै बन्द गरिदिन्थें’

‘रावणका दश टाउकाजस्ता नेताका दश जिब्रा छन्’

‘चम्चागिरी, चाकरी, चुक्ली, चेपारे कार्यकर्तामा भुलेका नेता हाम्रो मूल समस्या हुन्’

‘नेपाल नेताले भन्दा जनताले बिगारेको देश हो’

‘बीपीसँग आठ वर्ष सुन्दरीजल जेलमा बस्न पनि तयार’

दिलै खोलेर साउद हर्क
