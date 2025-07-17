+
सफ्टवेयर कम्पनीको ‘सोर्स कोड’ चोरेको आरोपमा २ जना पक्राउ

पक्राउ पर्नेहरुमा सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका–५ का २६ वर्षीय सुजनकुमार महतो र धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका–४ का २४ वर्षीय सुमन श्रेष्ठ छन् । उनीहरुलाई साइबर ब्यूरोको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २३ गते १७:१०

  • साइबर ब्यूरोले सफ्टवेयर कम्पनीको सोर्स कोड चोरी गरेको आरोपमा सर्लाहीका २६ वर्षीय सुजनकुमार महतो र धादिङका २४ वर्षीय सुमन श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ।
  • ब्यूरोका एसपी दीपकराज अवस्थीले उनीहरुले बौद्धिक सम्पत्तिमा आघात पुर्‍याउने उद्देश्यले सोर्स कोड चोरी गरेको बताए।
  • काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीहरुविरुद्ध ५ दिन म्याद थप गरेको छ।

२३ साउन, काठमाडौं । सफ्टवेयर कम्पनीको सोर्स कोड चोरीको आरोपमा दुई जना पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेहरुमा सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका–५ का २६ वर्षीय सुजनकुमार महतो र धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका–४ का २४ वर्षीय सुमन श्रेष्ठ छन् । उनीहरुलाई साइबर ब्यूरोको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।

बौद्धिक सम्पत्तिमा आघात पुर्‍याउने उदेश्यले उनीहरुले सोर्स कोड चोरी पाइएको ब्यूरोका एसपी तथा प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीले बताए ।

उनीहरुविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ५ दिनको म्याद थप भएको छ ।

सफ्टवेयर कम्पनी सोर्स कोड
