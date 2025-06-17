+
अनेरास्ववियुको निर्णयप्रति असन्तुष्टहरुको गण्डकीमा छुट्टै बैठक

२०८२ साउन २५ गते १७:२५

२५ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुमा केन्द्रले गरेको कार्यविभाजनप्रति असन्तुष्टि थप चर्किएको छ ।

अनेरास्ववियु केन्द्रको निर्णयप्रति असन्तुष्ट गण्डकीका नेताहरुले छुट्टै भेला नै गरेका छन् । भेलाको नेतृत्व प्रदेश सचिव सुरज सापकोटाले गरेका थिए । दावी अनुसार ११ जिल्ला अध्यक्ष मध्ये ८ जना यो भेलामा सामेल छन् ।

२४औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका सुजन कडरियाले गरेको कार्य विभाजनप्रति केन्द्रीय पदाधिकारीहरुले समेत सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाएका छन् । कडरियाले आफू पक्षलाई प्राथमिकता दिने, इतर समूहलाई पेल्नेगरी कार्य विभाजन गरेको असन्तुष्ट पक्षले बताउँदै आएका छन् ।

आफू निकटलाई रोजेको जिम्मेवारी दिनेदेखि तल्लो तहको नेतृत्व समेत सर्कुलरबाटै टुंग्याएको कडरियामाथि आरोप छ ।

अनेरास्ववियु नेकपा एमाले
Hot Properties

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित