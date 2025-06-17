धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक सदस्यमा हेमराज ढकाल नियुक्त

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त भएका छन्।
- ढकाललाई महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बोर्ड सदस्यका रूपमा मनोनयन गरी पठाएका हुन्।
- ढकालले पूँजीबजारलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दिगो स्रोत बनाउन निजी र सरकारी सहकार्य सुदृढ बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
२८ साउन, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति सदस्यमा हेमराज ढकाल नियुक्त भएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट उपाध्यक्ष ढकाल बोर्डको सदस्य नियुक्त भएका हुन् । उनलाई महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बोर्ड सदस्यका रुपमा मनोनयन गरी पठाएका हुन् । यसअघि महासंघका तर्फबाट गोकर्ण अवस्थी बोर्ड सदस्य रहेकोमा उनलाई फिर्ता गरिएको थियो ।
नेपाल धितोपत्र ऐन २०६३ को धारा ३ मा भएको व्यवस्था अनुरुप ढकाल सेबोनको सदस्यमा नियुक्त भएका हुन् । ऐनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि बोर्डको सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ, उद्योग वाणिज्य महासंघबाट १–१ जनाले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् ।
बोर्ड सदस्य नियुक्त भएपश्चात ढकालले पूँजीबजारलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दिगो स्रोतको रूपमा विकास गर्न निजी क्षेत्र र सरकारी निकायबीचको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने प्रतिवद्धता जनाए ।
उनले बोर्ड सदयका हैसियतले पूँजी बजारको विकासका लागि आफु प्रयत्नशील रहने बताए । सेयर बजारको संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता अभिवृद्धि, लगानीकर्ता संरक्षण, बजारको पहुँच विस्तार र दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन दिने नीतिगत तथा संस्थागत पहलमा आफुले सक्दो योगदान दिने नवनियुक्त सदस्य ढकालले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4