+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अभिभावक संघको काउन्टर : बालबालिकाको पढ्ने अधिकार कुण्ठित नगरियोस्

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २९ गते १०:३०
यसअघि शैक्षिक हड्ताल गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरू । अभिभावक संघले स्मरण गराउँदै फेरि यो अवस्था आउन नदिन भनेको छ ।

२९ साउन, काठमाडौं । अभिभावकहरूले शिक्षक र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई काउन्टर दिएका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका संस्था प्याब्सन/एनप्याब्सनले आन्दोलन घोषणा गरेपछि नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघले काउन्टर दिएको हो ।

संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड नगर्न चेतावनी दिएको छ । संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न मिल्दैन । विद्यालय बन्द नगरियोस् ।

संघले विद्यालय बन्द गरेर गरिने कुनै पनि आन्दोलनप्रति असहमति रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा यस्तो हुन नदिन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षक महासंघले भदौको दोस्रो सातादेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ भने प्याब्सन/एनप्याब्सनले आजैदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा भए पनि अहिले नै विद्यालय बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रम भने तय भएका छैनन् । त्यसअघि नै वक्तव्य जारी गर्दै अभिभावक संघले उक्त अवस्था आउनै नहुने भन्दै चेतावनी दिएको हो । 

 

नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेपाल एसबीआई बैंकको नाफा घट्यो, लाभांश क्षमता ११ प्रतिशत

नेपाल एसबीआई बैंकको नाफा घट्यो, लाभांश क्षमता ११ प्रतिशत
कांग्रेसको किचलोले बागमतीमा फुकेन मन्त्री नियुक्तिको गाँठो

कांग्रेसको किचलोले बागमतीमा फुकेन मन्त्री नियुक्तिको गाँठो
शिक्षा विधेयक असन्तुष्टि : निजी विद्यालय सञ्चालकले घोषणा गरे आन्दोलन

शिक्षा विधेयक असन्तुष्टि : निजी विद्यालय सञ्चालकले घोषणा गरे आन्दोलन
हिमालयन डिस्टिलरीको नाफा २.६ गुणा बढ्यो

हिमालयन डिस्टिलरीको नाफा २.६ गुणा बढ्यो
कम्पनीका राम्रा वित्तीय विवरणले सेयर बजारमा किन पारेन प्रभाव ?

कम्पनीका राम्रा वित्तीय विवरणले सेयर बजारमा किन पारेन प्रभाव ?
रुपन्देही–३ उपनिर्वाचन: २७ दलका २८ निवेदन, नाउपाबाट २ निवेदन दर्ता

रुपन्देही–३ उपनिर्वाचन: २७ दलका २८ निवेदन, नाउपाबाट २ निवेदन दर्ता

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित