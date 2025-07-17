+
कोरियाको सवा १ अर्ब अनुदान सहायता स्वीकार गरिने

कोरिया सरकारबाट गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधार विकास परियोजनाका लागि प्राप्त हुने उक्त रकम स्वीकार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २९ गते १३:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले दक्षिण कोरिया सरकारबाट गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधार विकासका लागि करिब १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • मन्त्रिपरिषद् बैठकले २६ साउनमा ९० लाख अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
  • सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे जानकारी दिनुभएको छ।

२९ साउन, काठमाडौं । दक्षिण कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १ अर्ब २५ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

२६ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरिया सरकारबाट गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधार विकास परियोजनाका लागि प्राप्त हुने ९० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब २५ करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हाे ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।

अनुदान सहयोग कोरिया नेपाल सरकार
