एनआईआईएफ र डोल्मा फन्डको सहकार्यमा ९० मेगावाट सौर्य परियोजना निर्माण हुने

यो रणनीतिक साझेदारीले नेपालको बढ्दो ऊर्जा माग सम्बोधन गर्ने, आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने र देशको दिगो ऊर्जा भविष्य सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

२०८२ साउन २९ गते १४:२५

  • नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इन्भेस्टमेन्ट फन्डले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डसँग सहकार्यमा ९० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ।
  • एनआईआईएफले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड–१ अन्तर्गत सोलार फार्म लिमिटेडमा आंशिक स्वामित्व किनेको छ, जसले तनहुँमा ५ मेगावाट सौर्य प्लान्ट सञ्चालन गर्दै आएको छ।
  • एनआईआईएफ अध्यक्ष डा. मनिष थापाले सौर्य ऊर्जा नेपालको ऊर्जा सन्तुलन बढाउन र आयातित बिजुलीमाथिको निर्भरता घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।

२९ साउन, काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इन्भेस्टमेन्ट फन्ड (एनआईआईएफ) ले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डसँगको सहकार्यमा ९० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यो परियोजना हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल–री इन्स्योरेन्स र प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रवद्र्धनमा स्थापित एनआईआईएफको प्रबन्धक ग्लोबल इक्विटी फन्ड लिमिटेडले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डसँग सहकार्य गर्दै ९० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजनामा महत्त्वपूर्ण लगानी गर्ने घोषणा गरेको हो ।

यो रणनीतिक साझेदारीले नेपालको बढ्दो ऊर्जा माग सम्बोधन गर्ने, आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने र देशको दिगो ऊर्जा भविष्य सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

लगानी सम्झौता अनुसार एनआईआईएफले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड–१ अन्तर्गत सोलार फार्म लिमिटेडमा आंशिक स्वामित्व किनेको छ ।

सोलार फार्म लिमिटेड नेपालकै अग्रणी अन–ग्रिड सौर्य स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी) हो, जसले तनहुँ चौतारास्थित ५ मेगावाटको सौर्य फोटोभोल्टाइक प्लान्ट सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

सोलार फार्म लिमिटेडले दुईवटा सहायक कम्पनीहरू ९ सय ५० मेगावाटको सोलार फार्म लुम्बिनी र ९ सय ४० मेगावाटको सोलार फार्म बुद्धभूमि मार्फत ९० मेगावाटको अन–ग्रिड सौर्य परियोजना विकास गर्न बोलपत्र जितेको छ ।

एनआईआईएफको यो लगानीले ग्लोबल इक्विटी फन्डलाई सौर्य क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूला संस्थागत लगानीकर्तामध्ये एक बनाएको छ ।

ग्लोबल इक्विटी फन्डले आफ्ना विभिन्न लगानी साधन मार्फत २५ मेगावाटको पशुपति रिन्युएबल्स, ६.८ मेगावाटको जीआई सोलार र अफ–ग्रिड सौर्य कम्पनी घाम पावर लगायत परियोजनामा लगानी गरेको छ ।

एनआईआईएफ अध्यक्ष डा. मनिष थापाले भने, ‘सोलार फार्म लिमिटेड र यसको सहायक कम्पनीहरूमा ९० मेगावाट सौर्य परियोजना विकासका लागि गरिएको हाम्रो रणनीतिक लगानी नेपालमा दिगो पूर्वाधार विकास प्रवद्र्धन गर्ने हाम्रो कोषको उद्देश्यसँग मेल खान्छ ।’

उनका अनुसार सौर्य ऊर्जाले नेपालको प्रमुख जलविद्युत क्षेत्रको पूरकका रूपमा काम गर्दै ऊर्जा सन्तुलन बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

‘नेपाल जलविद्युत्मा अत्यधिक निर्भर छ, जुन नवीकरणीय भए पनि मौसमी विविधताका कारण सुक्खायाममा उत्पादन कम हुनेजस्ता चुनौतीे सामना गर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालको अनुकूल भौगोलिक अवस्थिति र उच्च सौर्य विकिरणका कारण सौर्य ऊर्जाले यो कमी पूरा गर्न भरपर्दो विकल्प प्रदान गर्दछ । ऊर्जा मिश्रणमा सौर्य ऊर्जालाई एकीकृत गरेर नेपालले आयातित बिजुलीमाथिको निर्भरता घटाउन, कम जलविद्युत् उत्पादन हुने अवधिमा स्थिर बिजुली आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र ऊर्जा सुरक्षा प्रवद्र्धन गर्न सक्छ ।’

त्यसैगरी ठूला जलविद्युत् परियोजनाका तुलनामा चाँडै निर्माण गर्न सकिने सौर्य परियोजनाले ग्रामीण विद्युतीकरणलाई सहयोग पुयाउने, प्रसारण नोक्सानी घटाउने र सफा, थप लचिलो ऊर्जा प्रणालीमा योगदान गर्ने उनले बताए ।

Hot Properties

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित