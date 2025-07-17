+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आफ्नो र मन्त्रीहरूको सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २९ गते १४:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो र मन्त्रीहरूको सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ।
  • रास्वपाकी सांसद डा. चन्दा कार्कीले प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीले सुशासनको भाषण दिनुअघि मन्त्रीहरूको सम्पति सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
  • प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा आफ्नो विदेश भ्रमणबारे जानकारी दिँदै सरकारको प्राथमिकता सुशासन रहेको बताएका थिए।

२९ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो र मन्त्रीहरूको सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समयमा लिएर बोल्दै रास्वपाकी सांसद डा. चन्दा कार्कीले यस्तो आग्रह गरेकी हुन् ।

बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई आफ्नो विदेश भ्रमणबारे जानकारी गराएका थिए । त्यसक्रममा सरकारको कामको चर्चा गर्दै सरकारको प्राथमिकता सुशासन रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले सरकारको प्राथमिकता सुशासन रहेको बताइरहँदा स्वयमको र मन्त्रीहरूको सम्पति विवरण सार्वजनिक हुन नसकेको भनेर रास्वपाकी सांसद कार्कीले यस्तो आग्रह गरेकी हुन् ।

उनले भनेकी छन्, ‘सुशासनको भाषण दिनु अगाडि आफ्ना मन्त्रीहरूको काम, आचरण, सम्पति जाँच गर्नु र मन्त्रीहरूको सम्पति सार्वजनिक गर्नुहोस् । देशमा सुशासनको यथार्थको के अवस्था छ बुझ्नुस् ।’

केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सम्पति विवरण
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जाँदै

प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जाँदै
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन- ‘अब लर्‍याङतर्‍याङ गरेर हुँदैन कामको गति बढाउनैपर्छ’

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन- ‘अब लर्‍याङतर्‍याङ गरेर हुँदैन कामको गति बढाउनैपर्छ’
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन LIVE

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन LIVE
प्रधानमन्त्री ओलीले आज प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने

प्रधानमन्त्री ओलीले आज प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने
संकटमा ओलीको ओत, विद्या सक्रियपछि पर्दैछ चोट

संकटमा ओलीको ओत, विद्या सक्रियपछि पर्दैछ चोट
कृषि मल व्यवस्थापनबारे तीन दिनभित्र ठोस योजना ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

कृषि मल व्यवस्थापनबारे तीन दिनभित्र ठोस योजना ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित