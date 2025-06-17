यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १८ निर्णय (सूचीसहित)

२९ साउन, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति, २०८२ स्वीकृत गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
बिहीबार बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले र सार्वजनिक पूर्वाधारको सञ्चालन तथा मर्मतका लागि सेवाप्रदायकमार्फत खरिद गर्न निर्देशिका स्वीकृत गरेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बैठकले दक्षिण कोरिया सरकारबाट गण्डकी प्राविधिक शिक्षालय पूर्वाधार विकासका लागि प्राप्त हुने ९० लाख अमेरिकी डलर (करिव १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मोटा धानको न्युनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३,४६३.८१ र मध्यम धानको ३,६२८.३३ तोकिएको पनि मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का अन्य निर्णय :
१. अ स्टटी टुर अन इन्टर गभर्मेण्टल कर्पोरेशन एण्ड कम्पिटेटिभ इन द स्विस फेडेरल सिस्टम विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन २०६२ भदौ १५ देखि २१ गतेसम्म मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय सतिशकुमार सिंहको स्वीट्जरल्याण्ड भ्रमण स्वीकृत गर्ने ।
२. २०८२ असोज ६ गतेदेखि १० गतेसम्म फिलिपिन्समा आयोजना हुने एशियन अर्गनाइजेशन अफ सुप्रिम इन्स्टिट्युशन ब्रोकेरिङ अप्सक्याल्ड एसएआई सपोर्ट वर्कसपमा सहभागी हुन उपमहालेखापरीक्षक श्री बिन्दु विष्टलाई स्वीकृति दिने ।
३. दक्षिण कोरिया सरकारबाट गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधार विकास परियोजनाका लागि प्राप्त हुने ९० लाख अमेरिकी डलर (करिव १ अर्ब २५ करोड नेपाली रूपियाँ मात्र) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
४. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि मोटा धानको प्रति क्विन्टल रु. ३४६३. ८१ र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल ३६२८. ३३ न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्ने ।
५. २०८२ भदौ ३१ देखि असोज २ गतेसम्म गणतन्त्र कोरियाको सिओल शहरमा आयोजना हुने ग्लोवल इन्फास्ट्रक्चर कमोप्रेसन कन्फ्रेन्स २०२५ कार्यक्रममा माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने ।
६.राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको रिक्त विज्ञ सदस्यमा डा. रमेशप्रसाद चौलागाई भक्तपुरलाई नियुक्त गर्ने ।
७. नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको बाजुरा जिल्ला साविक बाँधु गा.वि.स. वडा नं. ४ को ७४८५ वर्गमिटर सरकारी प्रकृतिको जग्गा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि हिमाली गाउँपालिका, बाजुरालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
८. नेपाल सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको तेह्रथुम जिल्ला साविक म्याङलुङ गा.वि.स. वडा नं. ९ को ०–१४–०–२ जग्गा राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय तेह्रथुमको कार्यालय भवन निर्माणका लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
९. बाजुरा जिल्ला साविक बाँधु गा.वि.स. वडा नं. ४ को २३०५५ वर्गमिटर जग्गा धुलाचौर स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको भवन निर्माणका लागि हिमाली गाउँपालिका बाजुरालाई प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
१०. २०८२ भदौ २४ देखि २६ गतेसम्म फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुने मिनिस्ट्रयल राउण्डटेबल सेसन ड्रुइङ द एशिया प्यासिफिक रेजिनल रोड सेफ्टी कन्फ्रेन्समा सहभागी हुन माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
११. नेपाली सेनाका एकजना उपरथीको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने र एक जना सहायक रथीको पदावधि थप गर्ने ।
१२. स्कुल मिल्स क्वेलिसनको आयोजनामा ब्राजिलको फोर्टालेजामा २०८२ असोज २ देखि ३ गतेसम्म आयोजना हुने सेकेण्ड ग्लोवल समिट अफ द स्कुल मिल्स क्वेलिसनमा सहभागी हुन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
१३. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्र, राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, भैंसेपाटी, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, बुटवल र व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, ईटहरीको लागि आ।व २०८२/८३ मा आवश्यक पर्ने अधिकृतस्तरका ७२५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।
१४. २०८२ असोज ७ देखि १७ गतेसम्म क्यानाडाको मन्ट्रियलमा आयोजना हुने इन्टरनेशनल सिभिल एभिएशन अर्गनाइजेशनको फोर्टी सेकेण्ड अफ द एसेम्ब्लीमा सहभागी हुन माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने ।
१५. राष्ट्रिय समाचार समितिको रिक्त महाप्रवन्धक पदमा श्री सन्दीप राई पाँचथरलाई नियुक्त गर्ने ।
१६. सार्वजनिक खरिद ऐन, २)६३ अन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने र सेवाप्रदायकमार्फत सार्वजनिक पूर्वाधारको सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत सेवा खरिद गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ स्वीकृत गर्ने ।
१७. नागढुङ्गा सुरुङमार्गको उपभोग दस्तुर तोक्ने
(कार/भ्यानहरूको काठमाडौं आउँदा रु. ६५ र जाँदा रु.६०, मिनी बस रट्रकको काठमाडौं आउँदा रु. ११५ र जाँदा रु.८०, बस र ट्रकको काठमाडौं आउँदा रु.२६० र जाँदा रु.२००, भारी उपकरणको काठमाडौं आउँदा रु.६०० र जाँदा रु.२५०)
१८ राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (ए.आई.) नीति, २०८२ स्वीकृत गर्ने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4