नेपालकै सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी शिक्षा मेला आयोजना गर्दै ईडीएफ जाम्बोरी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन ३० गते १८:०९

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकामा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अभिलाषा राखेका नेपाली विद्यार्थीका लागि नेपालको अग्रणी शैक्षिक परामर्शदातृ संस्था जाम्बोरी एजुकेसन नेपालले ‘ईटीएस टोफल’ सँगको सहकार्यमा ‘यूएस एजुकेसन फेयर २०२५’ (अमेरिकी शिक्षा मेला २०२५) आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यो बृहत शैक्षिक मेला आगामी २९ अगस्ट २०२५ शुक्रबार काठमाडौंको पुतलीसडकस्थित न्यु प्लाजा रोडमा रहेको जाम्बोरी एजुकेसन नेपालको कार्यालय परिसरमा बिहान ११ देखि अपराह्न ४ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

यस मेलामा ३० भन्दा बढी प्रतिष्ठित अमेरिकी विश्वविद्यालय तथा कलेजका प्रतिनिधिको प्रत्यक्ष उपस्थिति रहने छ, जसले यस कार्यक्रमलाई नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा बृहत अमेरिकी शैक्षिक मेला बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यक्रमले नेपाली विद्यार्थीलाई अमेरिकी विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम, भर्ना प्रक्रिया, छात्रवृत्ति तथा भिसासम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी एउटै थलोबाट प्राप्त गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने छ ।

मेलामा सहभागी विद्यार्थीले विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिबाट आफ्नो शैक्षिक योग्यता र भर्ना सम्भावनाबारे तत्काल निःशुल्क मूल्यांकन गराउन सक्नेछन् ।

‘स्टेम’ केन्द्रित सत्रहरूमा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणितजस्ता विषयमा अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीका लागि विशेष जानकारीमूलक सत्र सञ्चालन गरिनेछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्ति, अनुदान तथा वित्तीय सहायताका अवसरबारे विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराइने छ ।

आधिकारिक परीक्षा साझेदार ‘ईटीएस टोफल’ को सहकार्यमा टोफलजस्ता मानकीकृत परीक्षाका लागि आवश्यक परामर्श तथा शुल्कमा छुट (भाउचर) उपलब्ध गराइने छ ।

जाम्बोरी एजुकेसन नेपालका प्रवक्ताले भने, ‘यो मेला नेपाली विद्यार्थीका लागि शीर्ष अमेरिकी विश्वविद्यालयका भर्ना प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो । हामी विशेषगरी तत्काल प्रोफाइल मूल्यांकन र केन्द्रित स्टेम कार्यक्रमबारे उत्साहित छौं, जसले हाम्रा धेरै विद्यार्थीको विशिष्ट चासो सम्बोधन गर्छ ।’

यस कार्यक्रममा ‘ईटीएस टोफल’ तथा ‘पावर फाइनान्सियल’ जस्ता प्रमुख संस्थाको सहकार्य छ । मेलामा प्रवेश पूर्णरूपमा निःशुल्क भए तापनि सहभागिताका लागि अग्रिम दर्ता अनिवार्य गरिएको छ ।

इच्छुक विद्यार्थीले प्रचारात्मक सामग्रीमा उपलब्ध गराइएको ‘क्यूआर कोड’ स्क्यान गरेर वा जाम्बोरी एजुकेसन नेपालको कार्यालयमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्नेछन् ।

अमेरिकामा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न चाहने सम्पूर्ण विद्यार्थी एवं उनीहरूका अभिभावकलाई यो अवसरको लाभ लिन आयोजकले अनुरोध गरेको छ ।

जाम्बोरी एजुकेसन नेपाल
प्रतिक्रिया
