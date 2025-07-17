बन्दीपुर केबुलकारको आईपीओ भदौ ११ देखि खुल्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बन्दीपुर केबुलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेडको आईपीओ भदौ ११ गतेदेखि १५ गतेसम्म खुल्ने भएको छ।
- कम्पनीले २ अर्ब ८३ करोडको २०.७० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको छ।
- सेयर आवेदन मेरोसेयर वा सीआस्बा सदस्य बैंकमार्फत न्यूनतम १० र अधिकतम २० हजार कित्तासम्म दिन सकिनेछ।
३ भदौ, काठमाडौं । आम सर्वसाधारणका लागि बन्दीपुर केबुलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेडको आईपीओ भदौ ११ गतेदेखि खुल्ने भएको छ ।
जारी पूँजी २ अर्ब ८३ करोडको २०.७० प्रतिशत सेयर अर्थात् ५८ लाख ६० हजार कित्ता सर्वसाधारण समूहमा छुट्याइएको छ । जसमध्ये आयोजना प्रभावित, वैदेशिक रोजगारमा रहेका, कर्मचारी, सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याएपछि बाँकी रहेको ४३ लाख ४१ हजार ८० कित्ता सेयर आम सर्वसाधारणका लागि खुल्न लागेको हो ।
भदौ ११ देखि १५ गतेसम्म कम्पनीको सेयरमा आवेदन दिन सकिने बिक्री प्रवन्धक नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङले जनाएको छ । न्यूनतम १० तथा अधिकतम २० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ ।
अनलाइन प्रणाली मेरोसेयर वा आफ्नो खाता रहेको सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत आवेदन दिन सकिनेछ ।
कम्पनीको मुख्य बिजनेस भनेको केबुलकार सेवा हो । बन्दीपुरमा केबुलकार व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । केयर रेटिङ नेपालबाट बीबी रेटिङ पाएको छ । जसले दायित्व वहनमा कम्पनीलाई मध्यमस्तरको संकेत गर्दछ ।
ब्याजसहित आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ३ अर्ब ८५ करोड छ । गत चैत मसान्तसम्म कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ९२ रुपैयाँ ४१ पैसा छ । त्यस्तै प्रतिसेयर आम्दानी २ रुपैयाँ ८४ पैसा ऋणात्मक छ भने सञ्चित नोक्सानी १० करोड ६ लाख रुपैयाँ छ ।
