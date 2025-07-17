+
कांग्रेस दलको कार्यालयमा सत्ता पक्षका सांसदको चहलपहल (तस्वीरहरू)

सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाएर सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराएका कांग्रेस-एमालेसहित सत्ता साझेदार दलहरुको बैठक पनि सुरु भएको छ ।

चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८२ भदौ ३ गते १३:४५

  • सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउन सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराएका छन्।
  • सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा कांग्रेस-एमालेसहित सत्ता साझेदार दलहरुको बैठक सुरु भएको छ।
  • उपसभामुख रानामाथि अमेरिकी राजदूतावासमा आफ्नो लेटरप्याडबाट चिठ्ठी पठाएको अभियोग लागेको छ।

३ भदौ, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउन सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराएका छन् ।

सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाएर सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराएका कांग्रेस-एमालेसहित सत्ता साझेदार दलहरुको बैठक पनि सुरु भएको छ ।

बैठक बोलाएपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरु कांग्रेस दलको कार्यालयमा पुगेका छन् ।

बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पनि पुगेकी छन् ।

यो बैठकमा उपसभामुख रानलाई हटाउने विषयमा छलफल हुनेछ । उनलाई हटाउन दुई तिहाई चाहिने भएकोले त्यसबारेमा छलफल गर्न बैठक बसेको हो ।

उपसभामुख रानामाथि अमेरिका लैजाने प्रयोगका लागि भिसा जारी गर्नका लागि अमेरिकी राजदूतावासमा आफ्नो लेटरप्याडबाट चिठ्ठी पठाएको अभियोग छ ।

      

सत्ता गठबन्धन सांसद
लेखक
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
