+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सिटिजन्स बैंकको ‘इम्पावरिङ लिडरसिप इन बागमती’ कार्यक्रम सम्पन्न

कार्यक्रम बैंकका सीईओ गणेशराज पोखरेल, डेपुटी सीईओ र वरिष्ठ कार्यकारीहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ५ गते १४:५६

काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले ‘इम्पावरिङ लिडरसिप इन बागमती : अ सेमिनार फर पर्फर्मेन्स एन्ड एक्सिलेन्स’ कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

कार्यक्रम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गणेशराज पोखरेल, डेपुटी सीईओ र वरिष्ठ कार्यकारीहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको हो ।

कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्षको कार्यप्रगति समीक्ष एवं चालु आवका प्राथमिकतामा छलफल गर्दै केन्द्र र प्रदेशबीच सहकार्य सुदृढ गर्ने विषयमा गहिरो अन्तर्क्रिया भएको छ ।

हालै मधेश प्रदेशमा यस्तै प्रकारको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।

त्यसैको निरन्तरता स्वरूप बागमती प्रदेशमा त्यसै किसिमको कार्यक्रम गरिएको र अरू प्रदेशमा पनि क्रमशः आयोजना गरिने बैंकले जनाएको छ ।

सिटिजन्स बैंकले गत आव २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म कर्जा, निक्षेप, खुद ब्याज आम्दानीजस्ता सूचकमा दोहोरो अंकको वृद्धि गर्दै कोषको लागत घटाउने, बेसरेट कम गर्ने तथा कर्जा जोखिम व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार गर्ने सफलता हासिल गरेको छ ।

समीक्षा अवधिभरि बैंकको कर्जा प्रवाहमा ११.१५ प्रतिशत वृद्धि भई १ खर्ब ७५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आव २०८०/८१ को असार मसान्तमा यो रकम १ खर्ब ५७ अर्ब ५८ करोड थियो ।

त्यस्तै निक्षेप संकलनमा पनि ११.६९ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ, जसबाट कुल २ खर्ब १४ अर्ब ८ करोड संकलन भएको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा करिब २२ अर्ब बढी हो ।

खुद ब्याज आम्दानीमा ११.२० प्रतिशत वृद्धि हुँदै यो रकम ६ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ ।

कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८१.९१ प्रतिशत रहेको छ, जसले बैंकको तरलता व्यवस्थापन सन्तुलित भएको देखाउँछ ।

यस अवधिमा सम्पत्ति प्रतिफल दर (आरओए) ०.५५ प्रतिशत र पूँजी प्रतिफल दर (आरओई) ५.८१ प्रतिशत कायम भएको छ ।

विश्वकै प्रतिष्ठित अवार्ड ‘बैंक अफ द इयर २०२४’ उपाधि प्राप्त गर्न सफल बैंकले केही समयअघि फोन पेसँगको सहकार्यमा नेपालमै पहिलो पटक ‘सिटिजन्स फोन पे क्रेडिट काडर्’, भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

साथै, नेपालमै पहिलो पटक मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत नै सेयर आवेदन र सीआरएन नम्बर सेवा लिन सकिने सुविधा पनि ल्याएको छ ।

सिटिजन्स बैंकले हाल ६१ जिल्लामा फैलिएका २ सय शाखा, १ सय ६९ एटीएम, ३ विस्तारित काउन्टर र ७४ वटा शाखारहित बैंकिङ इकाइबाट १९ लाख २९ हजार ग्राहकलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

सिटिजन्स बैंक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित