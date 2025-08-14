+
गोरखामा स्वास्थ्य शिविरको नाममा धर्म प्रचार, प्रशासनले लगायो रोक

विकास मरहट्टा विकास मरहट्टा
२०८२ भदौ ८ गते १९:३९

८ भदौ, गोरखा । गोरखा नगरपालिका–१० छेवेटारस्थित गोरखा मेमोरियल अस्पतालले स्वास्थ्य शिविरको नाममा धर्म प्रचार गरेको भन्दै आलोचना भएको छ ।

शिविर संचालनबारे जानकारी दिदै अस्पतालले जारी गरेको पत्रमा क्रिश्चियन धर्मावलम्वीहरूलाई अस्पतालको सेवामा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यहोरा उल्लेख भएपछि आलोचना भएको हो ।

अस्पतालले यही मंगलवार स्त्री रोग, हाडजोर्नी लगायतका बिरामीको निशुल्क चेकजाँच गर्ने भन्दै अनुग्रह मण्डलीलाई गरेको पत्र बाहिरिएको हो ।

निशुल्क भिडियो एक्स–रे समेत उपलब्ध हुने भन्दै गरिएको पत्राचारमा मण्डलीका ३५ वर्ष माथिका प्रत्येक बिश्वासीलाई अस्पतालको विशेष छुट हुने र ५० प्रतिशत छुट कार्ड उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख भएपछि आलोचना भएको छ ।

चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रशासनले शिविर सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । विना अनुमति शिविर संचालन गर्न लागेको भन्दै रोक लगाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले बताए ।

मण्डलीका ३५ वर्ष माथिका प्रत्येक बिश्वासीलाई अस्पतालको सेवामा ५० प्रतिशत छुट कार्ड उपलब्ध गराउने भनी पर्चा भेटिएको भन्दै त्यसबारे पनि आवश्यक छानबिन गर्ने उनले जानकारी दिए ।

गोरखा धर्म प्रचार स्वास्थ्य शिविर
लेखक
विकास मरहट्टा

मरहट्टा अनलाइनखबरका गोरखा संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित