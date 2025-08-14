+
एमालेले विधान महाधिवेशका प्रतिनिधिसँग कुनै शुल्क नउठाउने

२०८२ भदौ ८ गते २१:१६

८ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूसँग कुनै शुल्क नलिने भएको छ ।

प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार विधान महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिहरूसँग पैसा नउठाउने निर्णय भएको छ ।

‘यसपालि प्रतिनिधिसँग कुनै किसिमको शुल्क लिदैनौं । तर आवासको व्यवस्था आफै गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

आगामी २०–२२ भदौमा गोदावारीमा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन हुँदैछ । उक्त महाधिवेशनमा २,३९२ जना सहभागिता जनाउँदैछन् । यस मध्ये २१२८ जना प्रतिनिधि र २६४ जना आयोजक छन् ।

‘सामान्यत: प्रतिनिधिहरू आफैंले आवाशको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ, तर आफैंले व्यवस्था गर्न नसक्नेहरुलाई पार्टीका तर्फबाट व्यवस्था गरिनेछ’, गौतमले भने ।

आवास खोज्नु पर्नेहरूलाई सम्पर्क समन्वय कमिटीले व्यवस्था गर्नेछ । यो कामको नेतृत्व लालबाबु पण्डितले गर्नेछन् ।

