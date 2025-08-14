+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

छायांकार कार्की ‘पोखरेली मसिनो’बाट निर्देशनमा डेब्यू गर्दै

रोचक के छ भने, धानको प्रजातिको नाममा आधारित रहेर उनले बनाउन लागेको यो दोस्रो फिल्म हो । यसअघि उनले धानको प्रजाति ‘मनसरा’माथि फिल्म निर्माण गरेका थिए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ९ गते १५:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • छायांकार शैलेन्द्रध्वज कार्कीले निर्देशन तथा निर्माण गर्ने फिल्म 'पोखरेली मसिनो'को छायांकन बुधबारदेखि पोखरा आसपासमा सुरु हुनेछ।
  • फिल्मको पटकथा अभिनेत्री शान्ति गिरीले लेखेकी हुन् र यसमा प्रवीण खतिवडा, टीका पहाडी लगायत कलाकार छन्।
  • यो फिल्म बाउछोरीको सम्बन्ध र संघर्षको कथा हो र अर्को वर्ष दशैं छेकोमा रिलिज गरिने तयारी छ।

काठमाडौं । चर्चित छायांकार शैलेन्द्रध्वज कार्कीले फिल्म निर्देशनमा डेब्यू गर्ने भएका छन् । उनले निर्देशन तथा निर्माण गर्ने फिल्मको नाम हो– ‘पोखरेली मसिनो ।’

रोचक के छ भने, धानको प्रजातिको नाममा आधारित रहेर उनले बनाउन लागेको यो दोस्रो फिल्म हो । यसअघि उनले धानको प्रजाति ‘मनसरा’माथि फिल्म निर्माण गरेका थिए ।

‘पोखरेली मसिनो’ स्वाद र गुणस्तरको हिसाबले प्रायः नेपालीको भान्सामा पाक्ने प्रिमियम चामल हो । यसपटक पनि कार्कीले पोखरेली मसिनो धानको विम्व बनाएर फिल्म बनाउन लागेका हुन् ।

यो फिल्मको छायांकन बुधबारदेखि पोखरा आसपासमा सुरु हुनेछ । यो फिल्मको निर्देशन उनकी पत्नी समेत रहेकी अभिनेत्री शान्ति गिरीसँग मिलेर शैलेन्द्रध्वजले संयुक्तरुपमा गर्नेछन् ।

पटकथा शान्तिले लेखेकी हुन् । ३० दिन सेड्युल तय गरिएको फिल्मका कलाकारमा प्रवीण खतिवडा, टीका पहाडी, परिक्षा लिम्बु, अविरलप्रताप अधिकारी छोरा, अनिल सुब्बा, अंकित खड्का, सजन थापा, अभय बराल, हिउँवाला गौतम छन् ।

कालीप्रसाद बाँस्कोटाको संगीत र श्रवण मुकारुङका शब्द यसमा छन् । सोसल ड्रामा–थ्रीलर जनरामा राखिएको यो फिल्मको बजेट साढे २ करोड रुपैयाँ तय छ ।

‘पोखरेली मसिनो धानलाई पोखरामा फल्ने प्रिमियर क्वालिटीको चामल हो । धेरैजसोले लगाउन छाडिसके । अहिले मान्छेलाई धेरै फल्ने चामल चाहियो’ कार्कीले भने, ‘नामबाटै थाहा हुन्छ कि यसको छायांकन पोखरा आसपासमा हुनेछ । पोखरेली मसिनोजस्तो पोखराका मानिसको कथा त्यसमा छ ।’

यो फिल्मको कथा चाहिँ बाउछोरीको सम्बन्धको कथा हो । छोरीलाई हुर्काउन र पढाउन बाबुले गर्ने संघर्ष र सपनाको कथा यसमा रहेको उनले बताए ।

यो फिल्मलाई अर्को वर्षको दशैं छेकोमा रिलिज गर्ने तयारी छ । शैलेन्द्रध्वजले २५ भन्दा धेरै फिल्ममा छायांकन गरेका छन् ।

पोखरेली मसिनो शैलेन्द्रध्वज कार्की
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भियतनामकी उपराष्ट्रपतिले गरिन् पाटन दरबार क्षेत्र अवलोकन (तस्वीरहरू)

भियतनामकी उपराष्ट्रपतिले गरिन् पाटन दरबार क्षेत्र अवलोकन (तस्वीरहरू)
हैजा प्रभावित क्षेत्रबाट स्वास्थ्यमन्त्रीले भने- बिरामीको उपचारमा अभाव हुन दिँदैनौं

हैजा प्रभावित क्षेत्रबाट स्वास्थ्यमन्त्रीले भने- बिरामीको उपचारमा अभाव हुन दिँदैनौं
‘प्रमोद खरेल एण्ड परम्परा’ले २ घण्टासम्म नचायो सिड्नी (तस्वीर)

‘प्रमोद खरेल एण्ड परम्परा’ले २ घण्टासम्म नचायो सिड्नी (तस्वीर)
पोखरा निन्जाजकी विदेशी खेलाडी केकमान अकस्मात् स्वदेश फिर्ता

पोखरा निन्जाजकी विदेशी खेलाडी केकमान अकस्मात् स्वदेश फिर्ता
कैलाली कारागारमा एक थुनुवाकाे मृत्यु

कैलाली कारागारमा एक थुनुवाकाे मृत्यु
गाजामा इजरायली सेनाको आक्रमणमा परी ४ पत्रकारसहित कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु

गाजामा इजरायली सेनाको आक्रमणमा परी ४ पत्रकारसहित कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित