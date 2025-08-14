+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘काठमाडौं कलिङ्गा साहित्य महोत्सव’ मा गुञ्जिँदै अर्को मुखर्जी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ९ गते १८:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भदौ २८ र २९ गते ललितपुरको होटल हिमालयमा चौथो काठमाडौं कलिङ्गा साहित्य महोत्सव हुँदैछ।
  • महोत्सवमा चर्चित बंगाली गायक अर्को मुखर्जी र अन्तर्राष्ट्रिय बुकर पुरस्कार विजेता बानु मुस्ताक सहभागी हुनेछन्।

९ भदौ, काठमाडौं ।  यही भदौ २८ र २९ गते (सेप्टेम्बर १३ र १४) ‘काठमाडौं कलिङ्गा साहित्य महोत्सव’को चौथो संस्करण हुँदैछ । ललितपुरको होटल हिमालयमा दुई दिनसम्म चल्ने महोत्सवमा देशविदेशका साहित्यिक व्यक्तिहरू सहभागी हुँदैछन् ।

यसपटकको महोत्सवमा चर्चित गायक तथा संगीतकार अर्को मुखर्जी मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेका छन् । महोत्सवको पहिलो दिन चर्चित बंगाली गायक मुखर्जी गुञ्जिनेछन् । २८ गते साँझ ७ बजेदेखि उनको प्रस्तुति रहनेछ।

बंगाली चलचित्रहरूमा स्वर दिएर चर्चामा रहेका गायक मुखर्जीको नेपाली संगीतप्रति विशेष लगाव छ । उनले हिट नेपाली गीतहरूलाई कभर भर्जनमा ल्याएर नेपाली दर्शकहरूको मन जितिसकेका छन् । लोक संगीतमा झुकाव राख्ने उनले उकालीमा हजुर, भैँसी लड्यो, लाहुरेको रेलिमै, मोहनी लाग्ला है, सिन्धुली गढी, ए कान्छालगायत थुप्रै नेपाली हिट गीतलाई कभर भर्जनमा सार्वजनिक गरेका छन् ।

यस पटकको महोत्सवमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय बुकर पुरस्कार २०२५’का विजेता भारतीय लेखिका बानु मुस्ताक पनि सहभागी हुनेछिन् । उनीसँगै अनुवादक दीपा भास्टी, इतिहासकार डा विक्रम संपत, लेखक तथा कूटनीतिज्ञ विकास स्वरूपलगायत दक्षिण एशियाली र अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त लेखकहरू महोत्सवमा सहभागी हुनेछन्।

यस पटकको संस्करणको मूल विषय ‘सीमापारि : बदलिँदो विश्वमा दक्षिण एशियाली साहित्य’ रहेको छ । महोत्सवमा भारत, नेपाल, भुटान, बंगलादेश र श्रीलङ्कासहित करिब ३०० लेखक सहभागी हुने नेपालस्थित आयोजकले बताएको छ।

महोत्सवमा प्यानल छलफल, कविता वाचन, पुस्तक लोकार्पण, लेखकसँग अन्तरक्रिया, लेखन तथा अनुवाद कार्यशाला र सांस्कृतिक प्रस्तुति हुनेछन्। कार्यक्रमले नेपाल–भारत तथा दक्षिण एशियाली मुलुकबीचको साहित्यिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउने आयोजकको विश्वास छ।

अर्को मुखर्जी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेपाल आउने पर्यटकसँगै भित्रियो ८८ अर्ब ६६ करोड बराबर विदेशी मुद्रा

नेपाल आउने पर्यटकसँगै भित्रियो ८८ अर्ब ६६ करोड बराबर विदेशी मुद्रा
तनहुँको चुँदीरम्घामा भानु साहित्य उद्यान निर्माण हुने

तनहुँको चुँदीरम्घामा भानु साहित्य उद्यान निर्माण हुने
कब्जियत हटाउने प्रभावकारी ३ घरेलु उपाय

कब्जियत हटाउने प्रभावकारी ३ घरेलु उपाय
भारत-चीन व्यापार सम्झौताविरुद्ध नेविसंघको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

भारत-चीन व्यापार सम्झौताविरुद्ध नेविसंघको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)
कुवेतमा १३ नेपालीसहित २३ जनाको मृत्युपछि मदिरा उद्योगमा कारबाही

कुवेतमा १३ नेपालीसहित २३ जनाको मृत्युपछि मदिरा उद्योगमा कारबाही
अनमोल केसी स्टारर ‘जेरी : अन टप’ टिजर सार्वजनिक

अनमोल केसी स्टारर ‘जेरी : अन टप’ टिजर सार्वजनिक

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित