सार्क एजुकेसन कन्क्लेभमा अनलाइनखबरकर्मी गौतम पुरष्कृत

१४ भदौ, काठमाडौं । अनलाइनखबरकर्मी दिनेश गौतम पुरष्कृत भएका छन् । शिक्षालयले आयोजना गरेको ‘सार्क एजुकेसन कन्क्लेभ–२०२५ मा गौतमले ‘एजुकेसन जर्नलिस्ट अवार्ड’बाट पुरष्कृत भएका हुन् ।
गौतम डेढ दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय छन् ।
शिक्षालयका अध्यक्ष श्याम तण्डुकारका अनुसार ३८ वटा विधामा अवार्ड प्रदान गरिएको थियो । सोही क्रममा पत्रकार रमेश लामिछाने पनि पुरष्कृत भएका छन् ।सार्क राष्ट्रमा शिक्षामा योगदान पुर्याएका शिक्षासेवी, र विद्यालय र क्याम्पसलाई अवार्ड प्रदान गरिएको थियो ।
अवार्ड पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले प्रदान गरेका थिए ।
शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी
सो कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले शिक्षाको विकासमा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । यसका लागि सार्क देशहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘शिक्षाले विश्वलाई नै संगठित गर्छ । शिक्षामा पश्चिमाभन्दा पछि परेका छौँ । विकास र समृद्धिको मुख्य आधार शिक्षा हो । सार्क देशहरूको सहकार्यमा शिक्षामा सुधार गर्न आवश्यक छ । विज्ञान र टेक्नोलोजीलाई शिक्षामा जोड्नुपर्नेछ । २० प्रतिशत बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
कन्क्लेभमा शिक्षाविद्हरूले २१औं शताब्दीमा सार्क देशहरूमा भइरहेको शिक्षा नीति र शिक्षालाई कसरी जीवनोपयोगी बनाउने भन्नेबारे विमर्श गरेका थिए ।
‘सार्क देशहरूको मन्टेसरी, विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षालाई कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर कन्क्लेभको आयोजना गरिएको हो’ शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइरालाले भने, ‘२१औं शताब्दीमा शिक्षाको आवश्यकता के हो ? खोजी गरेर सार्क देशहरूलाई शिक्षामा जोड्न खोजिएको हो ।’
सार्क देशमा शिक्षामा गुणस्तरको मानक बााउने प्रयास भएको प्राज्ञहरूले बताएका थिए । ‘साझा कुरा थाहा पाउने र भोलिका लागि सहकार्यको डिजाइन बनेको छ’, कोइरालाले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4