+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सार्क एजुकेसन कन्क्लेभमा अनलाइनखबरकर्मी गौतम पुरष्कृत

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १४ गते १७:४४

१४ भदौ, काठमाडौं । अनलाइनखबरकर्मी दिनेश गौतम पुरष्कृत भएका छन् । शिक्षालयले आयोजना गरेको ‘सार्क एजुकेसन कन्क्लेभ–२०२५ मा गौतमले ‘एजुकेसन जर्नलिस्ट अवार्ड’बाट पुरष्कृत भएका हुन् ।

गौतम डेढ दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय छन् ।

शिक्षालयका अध्यक्ष श्याम तण्डुकारका अनुसार ३८ वटा विधामा अवार्ड प्रदान गरिएको थियो । सोही क्रममा पत्रकार रमेश लामिछाने पनि पुरष्कृत भएका छन् ।सार्क राष्ट्रमा शिक्षामा योगदान पुर्‍याएका शिक्षासेवी, र विद्यालय र क्याम्पसलाई अवार्ड प्रदान गरिएको थियो ।

अवार्ड पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले प्रदान गरेका थिए ।

शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी

सो कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले शिक्षाको विकासमा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । यसका लागि सार्क देशहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘शिक्षाले विश्वलाई नै संगठित गर्छ । शिक्षामा पश्चिमाभन्दा पछि परेका छौँ । विकास र समृद्धिको मुख्य आधार शिक्षा हो । सार्क देशहरूको सहकार्यमा शिक्षामा सुधार गर्न आवश्यक छ । विज्ञान र टेक्नोलोजीलाई शिक्षामा जोड्नुपर्नेछ । २० प्रतिशत बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

कन्क्लेभमा शिक्षाविद्हरूले २१औं शताब्दीमा सार्क देशहरूमा भइरहेको शिक्षा नीति र शिक्षालाई कसरी जीवनोपयोगी बनाउने भन्नेबारे विमर्श गरेका थिए ।

‘सार्क देशहरूको मन्टेसरी, विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षालाई कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर कन्क्लेभको आयोजना गरिएको हो’ शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइरालाले भने, ‘२१औं शताब्दीमा शिक्षाको आवश्यकता के हो ? खोजी गरेर सार्क देशहरूलाई शिक्षामा जोड्न खोजिएको हो ।’

सार्क देशमा शिक्षामा गुणस्तरको मानक बााउने प्रयास भएको प्राज्ञहरूले बताएका थिए । ‘साझा कुरा थाहा पाउने र भोलिका लागि सहकार्यको डिजाइन बनेको छ’, कोइरालाले भने ।

दिनेश गौतम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेपाल र भारतबीचको समस्या आपसी समझदारीमा मिलाउनुपर्छ : मन्त्री चौरसिया

नेपाल र भारतबीचको समस्या आपसी समझदारीमा मिलाउनुपर्छ : मन्त्री चौरसिया
लिपुलेकमा भारतसँगको सहमतिबारे चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग ओलीले राखे आपत्ति

लिपुलेकमा भारतसँगको सहमतिबारे चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग ओलीले राखे आपत्ति
राष्ट्रपति सी सँग लगातार दोस्रो पटक भेट हुँदा खुशी छु : प्रधानमन्त्री

राष्ट्रपति सी सँग लगातार दोस्रो पटक भेट हुँदा खुशी छु : प्रधानमन्त्री
चिकित्सा शिक्षाबारे प्रधानमन्त्रीको दाबी एउटा, तथ्य अर्कै

चिकित्सा शिक्षाबारे प्रधानमन्त्रीको दाबी एउटा, तथ्य अर्कै
बलियो पार्टीबिना देशको विकास सम्भव छैन : अर्थमन्त्री पौडेल

बलियो पार्टीबिना देशको विकास सम्भव छैन : अर्थमन्त्री पौडेल
जनकपुरको झण्डा चोकमा दुई समुदायबीच झडप, चार सेल अश्रुग्यास प्रहार

जनकपुरको झण्डा चोकमा दुई समुदायबीच झडप, चार सेल अश्रुग्यास प्रहार

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

11 Stories
पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित