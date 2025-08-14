+
सेवासुविधा नपाएको भन्दै यशोधा फुड्सका कर्मचारी आन्दोलित

सेवा–सुविधा नपाएको, पारिश्रमिक समयमा नआउने, विभेद गर्ने, महिलामैत्री सुविधा नदिने लगायतका गुनासो लिएर उनीहरूले यशोदा फुड्स उद्योगको मूलगेटमै धर्ना थालेका हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १४ गते २२:०३

  • कपिलवस्तुको यशोदा फुड्स प्रालिमा सयौँ मजदुरले सेवा–सुविधा नपाएको, पारिश्रमिक समयमा नआउने लगायत गुनासो लिएर आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
  • मजदुरले दैनिक १२ घण्टा काम गर्दा पनि ७ सय ५० रुपैयाँ दरले ज्याला पाउने र विभेद गरिने गुनासो गरेका छन्।
  • नगरपालिकाले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने सूचना जारी गरेको छ।

१४ भदौं, कपिलवस्तु । कपिलवस्तुमा यशोदा फुड्स प्रालिमा कार्यरत सयौँ मजदुर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–६, बीरपुरस्थित यशोदा फुड्समा गत बिहीबारदेखि कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

सेवा–सुविधा नपाएको, पारिश्रमिक समयमा नआउने, विभेद गर्ने, महिलामैत्री सुविधा नदिने लगायतका गुनासो लिएर उनीहरूले उद्योगको मूलगेटमै धर्ना थालेका हुन् ।

आन्दोलन चर्किएपछि उद्योग परिसर नाराबाजीले गुञ्जिएको छ । आफ्ना अधिकारको नारा बोकेका मजदुरले अब माग सम्बोधन नभएसम्म काममा फर्किने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

वर्षौदेखि सोही कम्पनीमा कार्यरत रहेका कमलेश गुप्ताले काम अनुसारको पारिश्रमिक नदिएर श्रम शोषण गरेको बताए । दैनिक १२ घण्टा काम गरे पनि ७ सय ५० को दरले दिने त्यो पनि समयमा पारिश्रमिक नपाउँदा आफूहरु समस्या पर्ने गरेको उनले बताए।

आक्रोसित हुँदै उनले भने, ‘ यहाँ काम अनुसारको पारिश्रमिक दिइएको छैन । श्रम शोषण भइरहेको छ । हामी दैनिक १२ घण्टा काम गर्छौं । तर पैसा ७५० दरले हामीलाई दैनिक ज्याला दिइन्छ।’

यस्तै अर्जुन थारुको पीडा पनि उस्तै छ। ‘ हाम्रो तलब बढेको छैन। हामीले हाम्रा मागहरू पटक–पटक सम्बन्धितलाई राख्यौं। तर कसैले सुनेन् । हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु पर्‍यो।’ उनले भने ।

त्यसैगरी शर्मिला रावतले रात्रीकालिन समयमा काम गरेपनि सरकारले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरिन्। महान चाडपर्व तीजमा समेत नपाउदा चाडपर्वमा समते खल्लो हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

कर्मचारीलाई अभद्र व्यवहार गरेको बताउँदै महिला कर्मचारीलाई गुणस्तरहिन प्याड न्यून मात्रमा दिएको भएपनि पर्याप्त नहुँदा समस्या हुने गरेको रावत बताउँछिन् । सामान्य चोटपटक लाग्दा समेत औषधी उपचारका लागि उद्योगले कुनै कदम नचालेको कामदारहरुको गुनासो छ ।

विगत डेढ बर्षदेखि कार्यरत पुजा चौधरीले कामका लागि कर्मचारी कम्पनीमा काम गर्न आए पनि तलब समयमा नदिएको अनि बाटोबाटै फरकाउने गरेको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘ हामी कम्पनीमा काम गर्न आउँछौं। तर महिनामा तलब दिएको छैन। हामीलाई बाटैबाट फर्काइदिन्छ।’

यसरी कम्पनीमा पुगेका कामदारलाई र्फकाउँदा घरबाट कम्पनी, कम्पनीबाट घर आवतजावतमा समस्या हुने गरेको उनले बताइन् । सोही कम्पनीमा अन्य ठाउँका कामदारलाई ९ सयका दरले दिने गरेपनि यहाँका कामदारलाई विभेद गरेको उनीहरुको भनाइ रहेको छ ।

शुक्रबार बिहान उद्योग परिसरमा कर्मचारीहरु नाराबाजीसहित आन्दोलन गरेका थिए । शुक्रबार आन्दोलित कामदारहरु स्थानीय शिवराज नगरपालिकामा समेत पुगेका थिए ।

नगरप्रमुख अजय थापासँग मजदूरहरू आफूहरू अन्ययमा परेको गुनासो राखेका थिए । नगरप्रमुख थापाले कामदार व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका प्रतिनिधि र उद्योगलाई सम्पर्क गरी तुरुन्त सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

कुनै पनि मजदुर अन्यायमा पर्न नहुने भनाई राख्दै मजदुरका मागहरु सम्बोधन गर्न सबै उद्योगलाई सूचना जारी गरेको जिकिर उनले गरे । यता नगरपालिकाले शुक्रबार नै न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने सम्बन्धी सूचना समेत जारी गरेको छ ।

यता, यशोधा फुड्स प्रालिका प्रतिनिधि गणेश भट्टले कामदारहरुको ठेकेदार पक्षलाई ठेक्का दिएको भन्दै पन्छिना खोजेका छन्।

कर्मचारी आन्दोलन गरे सम्झौता ठेकदार पक्षसँग सम्झौता भंग गर्ने धम्की दिएका छन्। कामदारसँग उद्योगको कुनै सम्बन्ध नरहेकोले व्यवस्थापन गर्ने काम ठेकदार पक्ष रहेको उनले जिकिर गरे।

फुड्स प्रा.लि कमदार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको अंगिता मेनपावर पक्षका अर्जुन चौधरीले आन्दोलनरत कमदारसँग छलफल गरि निकास निकाल्ने बताए।

आन्दोलनबारे जानकारी नभएको बताउँदै जानकारी पाउनसाथ माग सम्बोधन गरि काममा फिर्ता गराउने तयारी भएको उनले बताए ।

कर्मचारी आन्दोलित यशोधा फुड्स
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
