नमूना संसदमा गाँजा सम्बन्धी विधेयक पास

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १५ गते १५:३२

काठमाडौं । लिगल अप्राइजिङ संस्थाले नमूना संसद अभ्यास कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । ललितपुरको एक निजी कलेजमा आयोजित नमूना संसद अभ्यासमा गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक पास गरिएको थियो ।

लिगल अप्राइजिङ संस्था कानुनी साक्षरता र कानुनको चेतना फैलाउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको थियो । यस संस्थाले कानुनी चेतना र कानुनी साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम गर्दै आएको छ । सोही सन्दर्भमा यही भदौ १२, १३ र १४ गते राष्ट्रिय स्तरीय नमूना संसद कार्यक्रम आयोजना गरिएको संस्थाका महासचिव भाष्करध्वज खड्काले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय स्तरीय नमूना संसदबाट ‘गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८२’ छलफलपछि पास गरिएको थियो ।

सहभागीहरुले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको आसनबाट छलफलमा भाग लिएका थिए । त्यसपछि सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका सुशांक बरालले विधेयक संशोधनसहित सर्वसम्मत पास भएको घोषणा गरेका थिए ।

त्यसअघि राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गरेकी समृका बस्नेतले संसद अधिवेशन आह्वानको सूचना जारी गरेकी थिइन् ।

यस्तो कार्यक्रमले विद्यार्थीहरुलाई कानुन निर्माणको प्रक्रिया र कानुन निर्माणमा सांसदहरुको भूमिकाबारे व्यवहारिक ज्ञान दिने तथा नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने आयोजकको विश्वास छ ।

नमूना संसद अभ्यास कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई, रास्वपा सांसद निशा डाँगी समेत सहभागी थिए ।

नमूना संसद
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
