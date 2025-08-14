+
रेशमको तस्वीरसमेत राखेर रञ्जिताको नेतृत्वमा नाउपा बैठक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १५ गते १५:१९

१५ भदौ, काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक संरक्षक रेशम चौधरीको तस्वीरसमेत राखेर काठमाडौंमा सुरु भएको छ ।

चौधरी पक्षका नेताहरूले बहिष्कार गरेको यो बैठक दुई दिनसम्म चल्नेछ । बैठकमा पार्टीको विधान संशोधन, केन्द्रीय सदस्य मनोनयन, निर्वाचन आयोगमा अध्यावधिक लगाएत उपनिर्वाचनका विषयमा छलफल हुने नेताहरूले जनाएका छन् ।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्यका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पार्टीका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागीता रहेको छ ।

बैठकमा राखिएको ब्यानरमा एकातर्फ अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र अर्कोतर्फ संरक्षक रेशम चौधरी तस्वीर राखिएको छ ।

यसअघि पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पक्षको राष्ट्रिय भेलाले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई पार्टीको अध्यक्ष र साधारण सदस्यबाट समेत हटाएर रेशमका बुवा लालबीरलाई अध्यक्ष बनाएको थियो ।

तर निर्वाचन आयोगले उक्त कमिटीलाई मान्यता नदिएपछि रञ्जिता श्रेष्ठ नै अध्यक्ष कायम भएका थिए ।

नाउपा
रञ्जिता श्रेष्ठले बोलाइन् नाउपा केन्द्रीय समितिको बैठक

रेशम–रञ्जिता विवादमा सभामुख निर्णयविहीन

नाउपाबाट गत निर्वाचनका उम्मेदवारले पार्टी त्यागे, जनमतबाट उठ्ने  

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत जाहेर गरेको भन्दै नाउपाले संसद्‍मा पठायो अर्को पत्र

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा बस्ने गरी संसद्‍मा नाउपाका छुट्टाछुट्टै दुई पत्र

नाउपा दर्ता नभएपछि मोर्चामा अन्योल, अब को बन्छ साझा उम्मेदवार ?

