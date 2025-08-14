+
नाउपाका प्रवक्ता भन्छन्- आयोगले रञ्जितालाई वैधानिकता दिएपछि असन्तुष्टि सकियो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १५ गते १७:५३

१५ भदौ, काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का प्रवक्ता दामोदर पण्डितले पार्टीभित्र अहिले विवाद नभएको बताएका छन् । निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष रञ्जितालाई नै वैधानिकता दिएपछि विवाद समाधान भएको उनको भनाइ थियो ।

आइतबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकअघि सञ्चारकर्मीसँग उनले यस्तो बताएका हुन् ।

बैठकमा समसामयिक राजनितिक विषय, पार्टीको विधान संशोधन, केन्द्रिय समितिको विस्तार लगायतको विषयमा छलफल हुने उनले बताए ।

अध्यक्ष रञ्जितालाई आफूसमेत सहभागी भएर दुईपटक कारबाही गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएको बताए ।

‘निर्वाचन आयोगले वैधानिकता रञ्जितालाई दिएपछि यहाँ असन्तुष्ट भन्ने कुरै भएन । वैधानिक अध्यक्षले बोलाएको बैठक हो यो,’ उनले भने, ‘हामीले धेरै पटक उहाँलाई कारबाही गरेर पनि निर्वाचन आयोगले उही नै हो तेरो अध्यक्ष भनिआयो । म पनि हुँ, दुई चोटी कारबाही गरिसकेको हो रञ्जितालाई । तर वैधानिकता भएन ।’

अब यहाँ सन्तुष्ट, असन्तुष्ट भन्दा पनि पार्टी बचाएर अगाडी लैजाने कुरा रहेको पनि उल्लेख गरे ।

‘अहिले हामी संस्थापक जो २१ जना केन्द्रीय सदस्यहरू मात्रै छौँ । यसलाई हामीले अरु बढाएर केन्द्रिय सदस्यहरुलाई अद्यावधिक गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगमा लगेर त्यसलाई हामीले अद्यावधिक गर्ने र अरु केही विविध विषयहरुमा चाहीँ हामी छलफल गर्छौँ । यहाँ सन्तुष्ट र असन्तुष्टको कुरा छैन ।’

नाउपाको केन्द्रीय समिति बैठक सोमबारसम्म चल्नेछ । बैठकमा पार्टी संरक्षक रेशम चौधरी र उहाँका पक्षधर भने सहभागी भएका छैन ।

‘हामी अहिको देशको र हाम्रो पार्टी भित्रको समसामयिक राजनितिक विषयमा हामी छलफल गर्छौ । त्यसपछि हाम्रो महत्वपुर्ण कुरा छ, विधानलाई संशोधन गर्छौँ । हाम्रो जुन पुरानो विधान छ, त्यसलाई संसोधन गर्ने बारेमा छलफल गर्छौँ,’ उनले भने ।

नाउपा
