राखेपले वार्षिकोत्सवमा प्रदान गरेको पुरस्कारमा तेक्वान्दो संघको आपत्ति

- नेपाल तेक्वान्दो संघले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले प्रदान गरेको पुरस्कारप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
- तेक्वान्दो संघले परिषदको पुरस्कार प्रणालीमा विभेद र यथार्थपरक मुल्यांकनको अभाव भएको आरोप लगाएको छ ।
- संघले पेरिस पारालिम्पिकमा कास्य पदक जित्ने खेलाडी र प्रशिक्षकप्रति गरिएको बेवास्ताप्रति गुनासो व्यक्त गर्दै छानविन र कडा कारवाहीको माग गरेको छ ।
१५ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद को ६२औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रदान गरेको सम्मान तथा पुरस्कारप्रति नेपाल तेक्वान्दो संघले आपत्ति प्रकट गरेको छ
राखेपले १३ भदौमा आफ्नो वार्षिकोत्सवको अवसरमा उत्कृष्ट खेलाडी, प्रशिक्षक, खेल संघ, कर्मचारी लगायत विभिन्न विभामा पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गरेको थियो ।
तेक्वान्दो संघले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै परिषदले गर्ने मुल्यांकन खेल क्षेत्रको लागि प्रायोजित नभएर यथार्थपरक उपलब्धि र प्रविधिमा आधारित हुने अपेक्षा भएपनि पटक राखेपले प्रदान गरेको पुरस्कार र सम्मानप्रित आपत्ति प्रकट गरेको छ । यस्तै खेल र खेलाडीप्रति गरेको विभेद गरेको भन्दै घोर भर्त्सना गरेको छ ।
नेपाल र नेपालीका लागि पेरिस पारालिम्पिकमा राष्ट्रका लागि पहिलो ऐतिहासिक कास्य पदक दिलाउने खेलाडी, प्रशिक्षक र खेल संघप्रति भेटभाव गरेको तेक्वान्दो संघको गुनासो रहेको छ ।
तेक्वान्दो संघले राज्यको निकायबाट खेल र खेलाडीमाथि गरिने मुल्यांकनको आधार, आधारमाहरुको सिर्जना र कार्यान्वयनको आधिकारिकता, पुरस्कारको व्यवस्था व्यक्तिगत हो कि संस्थागत, पुरस्कार निर्णयको निहित अधिकार कसको? लगायत प्रश्न सोधेको छ । सथै यी विषयमा तुरुन्त छानविन गर्दै दोषी उपर कडा कारवाहीको माग समेत गरेको छ ।
तेक्वान्दो संघको विज्ञप्ति:
