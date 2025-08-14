सिन्धुलीमा छोराले गरे आमाको हत्या

१५ भदौ, काभ्रेपलाञ्चोक । सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका–१४ भौडीमा छोराले आमाको हत्या गरेका छन् । उनले धारिलो हतियार खन्ती (खाडल खन्न प्रयोग गरिने औजार) ले हानेर आमाको हत्या गरेका हुन् ।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख लालध्वज सुवेदीका अनुसार, दुधौली नगरपालिका १४ भौडीका ४० वर्षीय तुलाराज सुनुवारले ६५ वर्षीया आमा फाल कुमारीको हत्या गरेका हुन् ।
फलामको खन्तीले टाउको र छातिमा हानेर हत्या गरिएको सुवेदीले जानकारी दिए ।
घरायसी विषयमा विवाद हुँदा छोराले आमालाई खन्तीले प्रहार गरेका थिए । आमा फाल कुमारीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
हत्या गरेर भाग्दै गरेका तुलाराजलाई दुधौलीबाट खटिएको प्रहरी टोली र स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
थप अनुशन्धानको लागि इलाका प्रहरी कार्यालय डकाहा बाट प्रहरी निरीक्षक सिमोन धितालको कमाण्डमा टोली अनुसन्धानको लागि खटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जानकारी दिए ।
