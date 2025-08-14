‘पवित्र रिश्ता’ अभिनेत्री प्रिया मराठेको ३८ वर्षको उमेरमा निधन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रिया मराठे, लोकप्रिय हिन्दी टिभी सिरियलकी अभिनेत्री, ३८ वर्षकी उमेरमा क्यान्सरसँग लड्दै आइतबार मुम्बईमा निधन भइन्।
- उनले सन् २००५ मा मराठी टिभीबाट अभिनय सुरु गरी सन् २००८ मा 'कसम से'बाट हिन्दी टिभीमा प्रवेश गरिन्।
- मराठेले 'पवित्र रिश्ता'मा वर्षाको नकारात्मक भूमिका निभाइन् र धेरै टिभी शोमा अभिनय गरिन्।
काठमाडौं । पवित्र रिश्ता, कसम से र उत्तरनजस्ता लोकप्रिय हिन्दी टिभी सिरियलमा अभिनय गरेकी प्रिया मराठेको आइतबार निधन भएको छ ।
३८ वर्षकी उनी लामो समयदेखि क्यान्सरसँग लडिरहेकी थिइन् । उनको मृत्युमा शोक व्यक्त गर्दै सेलिब्रेटीले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहेका छन् ।
मराठेले बिहान ४ बजे मुम्बईको मीरा रोडस्थित आफ्नो घरमा अन्तिम सास फेरिन् । धेरै वर्षदेखि क्यान्सरको उपचार गराइरहेकी थिइन् ।
मराठेले अप्रिल २०१२ मा लोकप्रिय अभिनेता श्रीकान्त मोघेका छोरा शान्तनु मोघेसँग विवाह गरिन् ।
रंगमञ्चसँग आबद्ध भएपछि, मराठेले सन् २००५ मा मराठी टिभी उद्योगबाट आफ्नो अभिनय करियर सुरु गरिन् । सन् २००८ मा, उनले प्राची देसाई अभिनीत टिभी कार्यक्रम ‘कसम से’मार्फत हिन्दी टिभी उद्योगमा प्रवेश गरिन् ।
उनले यसमा विद्या बालीको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । उनले सन् २००९ को लोकप्रिय कार्यक्रम पवित्र रिश्ताबाट प्रसिद्धी प्राप्त गरिन् ।
प्रियाले यस शोमा वर्षाको नकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिन् । पछि उनले बडे अच्छे लगते हैं, कमेडी सर्कस, साथ निभाना साथिया, भागे रे मन र आयुष्मान भवः जस्ता धेरै टिभी शोमा अभिनय गरिन् ।
