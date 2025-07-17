+
सुदूरपश्चिममा अति भारी वर्षा :

दोधाराचाँदनीमा डुबान, शारदा ब्यारेजमा गाडी बन्द

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १६ गते ११:४४
फाइल फोटो

  • कञ्चनपुरको दोधाराचाँदनी नगरपालिका–८ रामपुरे टापुस्थित जर्गाटोलका २५ घर जोगबुढा नदीको पानीले डुबानमा परेका छन्।
  • डुबानमा परेका ७० जनालाई जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा लगेर राखिएको छ र प्रहरी टोलीले उद्धार कार्य गरिरहेका छन्।
  • महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढेपछि शारदा ब्यारेजमा चारपांग्रे सवारी आवागमन रोकिएको छ ।
  • जलवाष्पयुक्त हावासँगै नेपालको दक्षिणी सिमानामा बनेको न्यूनचापीय क्षेत्रको असरले नेपालमा विशेषगरी सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा बढी पानी परिरहेको बरिष्ठ मौसमविद प्रतिभा मानन्धरले जानकारी दिइन् ।

१६ भदौ, धनगढी । लगातारको वर्षाका कारण कञ्चनपुरका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा परेका छन् । जोगबुढा नदीको पानी बस्तिमा पस्दा दोधाराचाँदनी नगरपालिका– ८ को रामपुरे टापुस्थित जर्गाटोलका २५ घर डुबानमा परेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सागर बोहराकाअनुसार घर डुबानमा परेपछि ७० जनालाई  जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा लगेर राखिएको छ ।

वडा नम्बर ११ मा पनि पाँच वटा घरमा पानी पसेको छ ।

अहिले प्रहरी चौकी बाबाथान र इलाका प्रहरी कार्यालय दोधाराचाँदनीको टोली त्यहाँ पुगेर उद्धारको काम गरिरहेका छन् ।

शारदा ब्यारेजमा चारपांग्रे गाडी चलाउन रोक

गएरातिदेखिको अविरल वर्षाका कारण महाकाली नदीमा पानीको बहाब उच्च भएको छ । बहाव बढेपछि नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको शारदा ब्यारेज (बनबासा पुल) मा चारपांग्रे सवारी आवागमनमा रोक लगाइएको छ ।

सोमबार बिहान नदीमा पानीको बहाब बढेर एक लाख ५१ हजार क्युुसेक नाघेपछि शारदा ब्यारेजमा चारपांग्रे सवारीसाधन आवागमन रोक लगाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सागर बोहराले बताए ।

उनकाअनुसार शारदा ब्यारेजमा अहिले दुईपांग्रे सवारीसाधन मात्र चलिरहेका छन् ।

पानीको बहाब एक लाख क्युसेक नाघेपछि कञ्चनपुरलाई भारतको वनबासासँग जोड्ने शारदा ब्यारेजमा चारपांग्रे गाडीलाई रोक लगाउने गरिँदै आएको छ ।

सुदूरपश्चिममा थप वर्षाको सम्भावना

मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थान भन्दा दक्षिणतिर अवस्थित रहे पनि अरब सागरबाट जलवाष्पयुक्त हावाको प्रवाहले नेपालमा बदली र वर्षा भइरहेको छ ।

जलवाष्पयुक्त हावासँगै नेपालको दक्षिणी सिमानामा बनेको न्यूनचापीय क्षेत्रको असरले नेपालमा विशेषगरी सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा बढी पानी परिरहेको बरिष्ठ मौसमविद प्रतिभा मानन्धरले जानकारी दिइन् ।

गएरातिदेखि नै देशका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा मापन भएको छ । सुदूरपश्चिम, गण्डकी र कोशी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भने भारी वर्षा भएको छ ।

कञ्चनपुरको दोधारामा आज बिहान आठ बजेतिर २४ घण्टाको अवधिमा १९९.२ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको थियो । अहिले भने केही कम भएको छ । तर त्यहाँ थप वर्षाको सम्भावना रहेको बरिष्ठ मौसमविद मानन्धरले जानकारी दिइन् ।

डडेलधुराको जोगबुढा र गाइबन्डे, कास्कीको लुम्ले तथा ताप्लेजुङको लाङटाङ र ताप्लेथोकमा अति भारी वर्षा रेकर्ड भएको छ ।

कञ्चनपुर डुबान दोधाराचाँदनी नगरपालिका बाढी
