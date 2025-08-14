+
झलनाथ-घनश्याम निकट नेताहरूको निष्कर्ष : प्रचण्डले माधवको माया लागेर एकता भन्नुभएको होइन

बानेश्वर क्याम्पस बानेश्वरमा जीवनराम श्रेष्ठको संयोजनमा युवा नेताहरू अनौपचारिक छलफलमा जुटेका थिए । उक्त छलफलले अहिलेकै स्थितिमा पार्टी निर्माण र वाम आन्देलन अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १५ गते २२:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एकीकृत समाजवादीका युवा नेताहरूले अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध लागेको मुद्दा र पार्टी संकटबारे बानेश्वरमा छलफल गरेका छन्।
  • छलफलले पार्टी निर्माण र वाम आन्दोलन अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ र पार्टीलाई संकटबाट बाहिर निकाल्ने उपाय खोजिएको छ।
  • माधव नेपालले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र माओवादीसँगको पार्टी एकता प्रक्रियामा जान नहुने सुझाव छलफलमा सहभागी नेताहरूले दिएका छन्।

१५ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका युवा नेताहरूले अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध लागेको मुद्दा सहित पार्टी संकटका बारेमा छलफल गरेका छन् ।

बानेश्वर क्याम्पस बानेश्वरमा जीवनराम श्रेष्ठको संयोजनमा युवा नेताहरू अनौपचारिक छलफलमा जुटेका थिए । उक्त छलफलले अहिलेकै स्थितिमा पार्टी निर्माण र वाम आन्देलन अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

‘महाधिवेशन भएको एक वर्ष भइसक्यो। अहिलेसम्म विभागहरू बनाउन पनि सकिएको छैन’, छलफलमा सहभागी एक नेता भन्छन्, ‘अध्यक्षमाथि लागेको मुद्दाका कारण पार्टीले सुरु गरेको सुशासन अभियान अवरुद्ध छ । यस्तो हल न चलको स्थितिबाट पार्टीलाई बाहिर निकाल्नेबारे छलफल भयो ।’

छलफलमा विजय पौडेल, धर्म निरौला, अशेष घिमिरे, नरेश शाही, केशरी रेग्मी, लक्ष्मण लम्साल, प्रेमल खनाल, हिरेन्द्र शाही लगायत झण्डै ४० जना नेताहरू सहभागी थिए । पार्टीका बैठकहरू भदौ अन्तिम साता बस्ने भएकाले त्यसको तयारीका निम्ति भनेर यो छलफल बोलाइएको थियो ।

‘छलफलमा अध्यक्षविरुद्ध चलिरहेको मुद्दा, पार्टीलाई गतिशील बनाउने एजेण्डा र वृहत वाम आन्दोलनकै कुरा भयो’, अर्का एक नेता भन्छन् ।

‘सहकारी ठगी मुद्दा लागेर थुनामा रहँदा पनि रवि लामिछानेको पार्टीबारे मान्छेहरूले कुरा गरिरहेका छन् । तर पार्टीमा नेताहरू पुराना भए भनेर कुरै सुन्न चाँहदैनन् । यसबारे पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा छलफलमा जोडका साथ उठ्यो’, उनी भन्छन् ।

समकालीन राजनीतिमा माधव नेपाललाई सुशासनको मानक भनेर हेरिएकाले सोही अनुसार पार्टी निर्णय हुनुपर्नेमा पनि सहभागीहरूको जोड थियो ।

‘माधव नेपाल जब युवा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले आफ्ना वरिपरीका घेराहरू तोडेर निर्णय लिनु हुन्थ्यो’ छलफलमा सहभागी नेता भन्छन्, ‘२०६४ सालको चुनावमा नैतिकताकै आधारमा राजीनामा गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदा पनि त्यसै गर्नुभयो, नदिनुस् भन्दा पनि मान्नु भएन । तर अहिले उहाँ फरक देखिनु भयो ।’

केही सहभागीहरूले भने माधव नेपालले नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर आफ्नो इमानको मानक थप स्थापित गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘हामीले माधव कमरेडलाई नेतृत्व नछोड्न भनिरहेका छौं भनेर उहाँ नजिकका मान्छेहरूले अन्तर्वार्ता दिँदै हिँड्नु भएको छ । तर यो सही बाटो होइन’, ती नेताले छलफलमा उठेको कुरा बताए ।

माओवादीसँग पार्टी एकताका सन्दर्भमा पनि छलफलमा सहभागी नेताहरू निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

‘माधव नेपाललाई मुद्दा लागेकाले माया दया गरेर प्रचण्डले पार्टी एकता गरौं भन्नुभएको होइन,’ ती नेता भन्छन्, ‘आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नलाई यो कार्ड अगाडि बढाउनु भएकाले एकता प्रक्रियामा जानु हुन्न भन्ने हाम्रो मत रह्यो ।’

छलफलमा सहभागी नेताहरू पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भूसाल निकट हुन् ।

झलनाथ–घनश्याम
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित