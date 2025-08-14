+
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भोलि उपत्यकामा विद्यालय बसको र्‍याली निकाल्ने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १५ गते २१:५९

१५ भदौ, काठमाडौं । निजी विद्यालय संचालकहरूले भोलि काठमाडौ उपत्यकामा स्कुल बसको र्‍याली निकाल्ने निर्णय गरेका छन् ।

आइतबार बसेको बैठकले प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएले संयुक्त रूपमा र्‍याली निकाल्ने निर्णय गरेको हो ।

‘पूर्ण छात्रवृत्ति र क्रमश: गैरनाफामूलक बनाउने शब्द विधेयकबाट हटाउनु पर्छ,’ प्याब्सन महासचिव आरबी कटुवालले भने, ‘भोलि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा विद्यालय बसको र्‍यालि निस्कने छ ।’

उपत्यका बाहिरी जिल्लाहरूको हकमा पायक पर्ने चोकमा प्रवेश गरी नगर परिक्रमा गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएर संसदमा पेस भएको छ । विधेयकमा  कतिपय प्रावधानहरू निजी विद्यालय हित विपरित रहेको निजी विद्यालय संचालकहरूको भनाइ छ ।

हाललाई  विद्यालय बन्द गर्ने कार्यक्रम नरहेको महासचिव कटुवालले बताए । प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पास गर्ने समय २६ भदौलाई तोकिएकाले तत्काल विद्यालय बन्द नगर्ने निर्णयमा निजी विद्यालय संचालक पुगेका हुन् ।

निजी विद्यालय सञ्चालक
प्रतिक्रिया

