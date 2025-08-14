‘नेपाल आइडल’ छैटौं सिजनको उपाधि गंगा सोनामलाई

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल आइडल सिजन ६ को उपाधि सिन्धुपाल्चोककी गंगा सोनामले जितेकी छन्।
- गंगाले नगद २५ लाख रुपैयाँसहित ट्रफी पाएकी छन् र संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ट्रफी हस्तान्तरण गर्नुभयो।
- फस्ट रनरअप बबिता थापामगर र सेकेन्ड रनरअप दर्शना गान्धारीले क्रमशः नगद १० लाख र ५ लाख रूपैयाँ पुरस्कार पाएका छन्।
काठमाडौं । टिभी रियालिटी शो ’नेपाल आइडल’ सिजन ६ को उपाधि सिन्धुपाल्चोककी गंगा सोनामले जितेकी छन् ।
आइतबार सम्पन्न ग्राण्ड फिनालेमा उनले अन्य चार प्रतिस्पर्धीलाई पछि पारिन् । संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विजेता सोनामलाई ट्रफी हस्तान्तरण गरे ।
विजयी भएसँगै गंगाले नगद २५ लाख रुपैयाँसहित पुरस्कार जितिन् ।
बबिता थापामगर फस्ट रनरअप र दर्शना गान्धारी सेकेन्ड रनरअप घोषित भए । उनीहरूले क्रमशः नगद १० लाख र ५ लाख रूपैयाँसहित विभिन्न उपहार प्राप्त गरे ।
दर्शकको भोटका आधारमा विजेता घोषणा गरिएको हो । अभिनय खाती चौथो बने भने मृनल मानन्धर पाँचौ । यी दुवैले १ लाख रूपैयाँ पुरस्कार जिते। ।
न्ह्यू बज्राचार्य, कालीप्रसाद बाँस्कोटा र इन्दिरा जोशी निर्णायक थिए । आसिफ शाहले होस्ट गरेका थिए ।
यसअघि बुद्ध लामा, रवी ओड, सज्जा चौलागाईं, भूपेन्द्र थापा मगर र करण परियारले उपाधि जितेका थिए ।
