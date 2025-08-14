‘हरिबहादुरको जुत्ता’ को गीत ‘ढाका टोपी शिरैमा’ सार्वजनिक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फिल्म ‘हरिबहादुरको जुत्ता’को दोस्रो गीत ‘ढाका टोपी शिरैमा’ युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ।
- हरिवंश आचार्यले ‘हरिबहादुर’ पात्रलाई फिल्ममा ढाल्ने कुरा सुरुमा डाउटफुल लागेपनि पछि उपयुक्त भएको बताए।
- फिल्म असोज १३ गते दशैंको फूलपातीदेखि प्रदर्शनमा आउने तयारीमा छ।
काठमाडौं । हरिवंश आचार्यको शीर्ष भूमिका रहेको फिल्म ‘हरिबहादुरको जुत्ता’को दोस्रो गीत युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ ।
‘ढाका टोपी शिरैमा’ बोलको गीतमा दीपक शर्माको संगीत, धनबहादुर कार्कीको शब्द, आशिष अविरल र मेलिना राईको स्वर छ । गीतमा हरिवंशसहित प्रकाश सपुत र स्वस्तिमा खड्का फिचर्ड छन् ।
गीत सार्वजनिक गर्नुपूर्व हरिवंश, प्रकाश र स्वस्तिमा सामाजिक संजालमा लाइभ आएका थिए, जहाँ हरिवंशले आफ्नो आइकोनिक पात्र ‘हरिबहादुर’को चर्चा गरे ।
५२ एपिसोडको ‘हरिबहादुर मदनबहादुर’ सिरिजको हरिबहादुर पात्रलाई फिल्ममा ढाल्ने कुरा सुरुमा डाउटफुल लागेपनि अन्य प्रक्रियामा हेर्दाखेरी सिनेमालाई सुहाउने क्यारेक्टर बनेको हरिवंशले बताए ।
‘यो क्यारेक्टर बच्चालाई निकै मनपर्नेछ’ हरिवंशले भने ।
अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले हरिबहादुर र मदनबहादुर सिरियल हेरेका दर्शकलाई ‘हरिबहादुरको जुत्ता’ मनपर्ने बताइन् । ‘दर्शकको रुपमा हेर्दा पनि मैले यसलाई अझै इन्जोय गर्थें होला’ उनले सुनाइन् ।
गायक तथा अभिनेता सपुतले आफूले सानैदेखि मह-सिरिज हेर्दै आएको बताए । ‘हाम्रो समयमा रमाइलो भनेकै मह-सिरिज थियो । मैले पनि सानैदेखि मह सिरिज हेर्दै हुुर्किएको हुँ । हामीले हात धुन पनि मह सिरिज हेरेर सिक्यौं’ उनले भने ।
यो फिल्ममा प्रियंका कार्की, दिव्यदेव पन्त, हरिहर शर्मा, राजाराम पौडेल, दिनेश काफ्ले, कमलमणी नेपालको पनि अभिनय छ । एसएम मोसन पिक्चर्सको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मलाई सरोज ओली र मोहितवंश आचार्यले निर्माण गरेका हुन् ।
कृष्ण थापाको छायांकन रहेको फिल्ममा सम्पादन नहकुल खड्काको छ । ‘हरिबहादुरको जुत्ता’ असोज १३ गते दशैंको फूलपातीदेखि प्रदर्शनमा आउने तयारीमा छ ।
