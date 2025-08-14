+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘हरिबहादुरको जुत्ता’ को गीत ‘ढाका टोपी शिरैमा’ सार्वजनिक

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १६ गते १६:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म ‘हरिबहादुरको जुत्ता’को दोस्रो गीत ‘ढाका टोपी शिरैमा’ युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ।
  • हरिवंश आचार्यले ‘हरिबहादुर’ पात्रलाई फिल्ममा ढाल्ने कुरा सुरुमा डाउटफुल लागेपनि पछि उपयुक्त भएको बताए।
  • फिल्म असोज १३ गते दशैंको फूलपातीदेखि प्रदर्शनमा आउने तयारीमा छ।

काठमाडौं । हरिवंश आचार्यको शीर्ष भूमिका रहेको फिल्म ‘हरिबहादुरको जुत्ता’को दोस्रो गीत युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ ।

‘ढाका टोपी शिरैमा’ बोलको गीतमा दीपक शर्माको संगीत, धनबहादुर कार्कीको शब्द, आशिष अविरल र मेलिना राईको स्वर छ । गीतमा हरिवंशसहित प्रकाश सपुत र स्वस्तिमा खड्का फिचर्ड छन् ।

गीत सार्वजनिक गर्नुपूर्व हरिवंश, प्रकाश र स्वस्तिमा सामाजिक संजालमा लाइभ आएका थिए, जहाँ हरिवंशले आफ्नो आइकोनिक पात्र ‘हरिबहादुर’को चर्चा गरे ।

५२ एपिसोडको ‘हरिबहादुर मदनबहादुर’ सिरिजको हरिबहादुर पात्रलाई फिल्ममा ढाल्ने कुरा सुरुमा डाउटफुल लागेपनि अन्य प्रक्रियामा हेर्दाखेरी सिनेमालाई सुहाउने क्यारेक्टर बनेको हरिवंशले बताए ।

‘यो क्यारेक्टर बच्चालाई निकै मनपर्नेछ’ हरिवंशले भने ।

अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले हरिबहादुर र मदनबहादुर सिरियल हेरेका दर्शकलाई ‘हरिबहादुरको जुत्ता’ मनपर्ने बताइन् । ‘दर्शकको रुपमा हेर्दा पनि मैले यसलाई अझै इन्जोय गर्थें होला’ उनले सुनाइन् ।

गायक तथा अभिनेता सपुतले आफूले सानैदेखि मह-सिरिज हेर्दै आएको बताए । ‘हाम्रो समयमा रमाइलो भनेकै मह-सिरिज थियो । मैले पनि सानैदेखि मह सिरिज हेर्दै हुुर्किएको हुँ । हामीले हात धुन पनि मह सिरिज हेरेर सिक्यौं’ उनले भने ।

यो फिल्ममा प्रियंका कार्की, दिव्यदेव पन्त, हरिहर शर्मा, राजाराम पौडेल, दिनेश काफ्ले, कमलमणी नेपालको पनि अभिनय छ । एसएम मोसन पिक्चर्सको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मलाई सरोज ओली र मोहितवंश आचार्यले निर्माण गरेका हुन् ।

कृष्ण थापाको छायांकन रहेको फिल्ममा सम्पादन नहकुल खड्काको छ । ‘हरिबहादुरको जुत्ता’ असोज १३ गते दशैंको फूलपातीदेखि प्रदर्शनमा आउने तयारीमा छ ।

हरिबहादुरको जुत्ता हरिवंश आचार्य
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

11 Stories
पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित