सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्पको धक्का

- सिन्धुपाल्चोकमा मंगलबार मध्यराति ११ बजेर २३ मिनेटमा ४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ ।
- मंगलबार नै दोलखाको लापिलाङ र गोरखाको हंसपुर आसपास केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको थियो ।
- यी तीनवटै भूकम्पबाट मानवीय र भौतिक क्षति भएको जनाकारी छैन ।
१८ भदौ, काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको तालामाराङ केन्द्रविन्दु भएर मंगलबार मध्यराति भूकम्प गएको छ ।
राति ११ बजेर २३ मिनेटमा ४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरले जनाएको छ । भूकम्पबाट मानवीय र भौतिक क्षति भने भएको छैन ।
मंगलबार नै दोलखा र गोरखामा पनि भूकम्प गएको थियो ।
दोलखाको लापिलाङ आसपास केन्द्रविन्दु भएर दिउँसो ३ बजेर १३ मिनेटमा ४.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो ।
यसैगरी मंगलबार बिहान ६ बजेर १५ मिनेटमा गोरखाको हंसपुर आसपास केन्द्रविन्दु भएर ४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियोे ।
