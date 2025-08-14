+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

डिल्लीबजार कारागार पार्किङबाट स्कुटरको डिक्की फुटाएर चोरी

चोरीको आरोपमा दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १९ गते १४:०३
प्रतीकात्मक तस्वीर

१९ भदौ, काठमाडौं । डिल्लीबजार कारागारको पार्किङमा राखिएको स्कुटरको डिक्की फुटाएर चोरी भएको छ ।

चोरीको आरोपमा दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा सोलुखुम्बुको दूधकुण्ड नगरपालिका–८ घर भएका ३४ वर्षीय सविनकुमार श्रेष्ठ र काभ्रेको रोशी गाउँपालिका–३ का ३१ वर्षीय पाल्साङ दोर्जे छन् । प्रहरी वृत्त मालिगाँउबाट खटिएको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।

१५ भदौको दिउँसो १२ बजेतिर उनीहरूले कारागार कार्यालयको कम्पाउन्डमा राखेको बा ७६ प ७२५२ नम्बरको स्कुटरको डिक्की फुटाएर चोरी गरेको आरोप छ ।

उनीहरूले उक्त स्कुटरको डिक्कीबाट नगद १२ हजार, पर्स, एटीएम, लाइसेन्स, आइफोन, सामसुङ र ओप्पो मोबाइल चोरी गरेको पाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता अपिलराज बोहराले बताए ।

चोरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

काठमाडौंको तारकेश्वरमा ९ लाख बराबरको चोरी

काठमाडौंको तारकेश्वरमा ९ लाख बराबरको चोरी
मनमैजुको एक घरबाट १० लाख बराबरका गरगहना चोरी

मनमैजुको एक घरबाट १० लाख बराबरका गरगहना चोरी
चितवनमा बालबालिकाको अपराध संलग्नता, एक वर्षमा ८६ जना पक्राउ

चितवनमा बालबालिकाको अपराध संलग्नता, एक वर्षमा ८६ जना पक्राउ
चोरी भएका ४१ वटा मोटरसाइकल र स्कुटर सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता

चोरी भएका ४१ वटा मोटरसाइकल र स्कुटर सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
पैदल हिँड्दै गरेकी महिलाको गलाको सिक्री थुत्ने व्यक्ति पक्राउ

पैदल हिँड्दै गरेकी महिलाको गलाको सिक्री थुत्ने व्यक्ति पक्राउ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित