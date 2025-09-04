+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

क्यान्सरले खुट्टा काट्नुपर्ने स्थितिमा थिए, अहिले गाडी कुदाउँछन्

0Comments
Shares
सुमित्रा लुईटेल सुमित्रा लुईटेल
२०८२ भदौ १९ गते १५:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जाजरकोटका ललित राउतको खुट्टामा संक्रमण भएर क्यान्सर भयो र ९ पटक अप्रेसनपछि डाक्टरहरूले खुट्टा काट्नुपर्ने बताए।
  • उपचारका क्रममा तुलसी श्रेष्ठको नेतृत्वमा समानुभुती नेपालले ललितलाई निःशुल्क खाना, बस्ने ठाउँ र सहयोग प्रदान गर्‍यो।
  • ललित अहिले समानुभुती नेपालमा सेवा गर्दैछन् र बिरामीलाई सहयोग गर्दै आफ्नो जीवनमा सन्तुष्ट छन्।

जाजारकोटका ललित राउत जब कक्षा ८ मा पढ्दै थिए, तब उनको खुट्टामा अचानक दुखाइ सुरु भयो । सुरुमा यो सामान्य दुखाइ जस्तो लाग्यो, तर ठिक हुनुको सट्टा बढ्दै गयो । जाजरकोट जस्तो ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने भएकाले परिवारको आस्था धामीझाँक्रीमा थियो । त्यसैले उनीहरूलाई धामीझाँक्री कहाँ लगियो र धेरै दिन घरमै बसे । दुखाइ नघटेपछि अन्ततः अस्पताल लगियो ।

त्यहाँ जाँच गर्दा थाहा भयो कि, उनको हड्डीमा पाकेर संक्रमण भएको रहेछ र जसले गर्दा हड्डी नै फुटेको थियो । डाक्टरले हड्डीको संक्रमित भाग काटेर फाल्नुपर्छ भनी सुनाए । यो पहिलो अप्रेसनपछि उनी अलि ठिक भएजस्तो लाग्यो र घर फर्किए । तर समस्या फेरि दोहोरियो ।

हड्डी बारम्बार पाक्ने, दुख्ने र चर्किने हुन थाल्यो । यसबीचमा उनीहरूले नेपालगञ्ज अस्पतालमा उपचार गराए । त्यहाँ पनि अप्रेसन गर्नुपर्‍यो । हड्डी चिरेर पिप फालियो । घर फर्किएपछि थलाबजारमा एक महिना जति आराम गरे, तर फेरि दुखाइ सुरु भयो । यो पटक नेपालगञ्जका डाक्टरहरूले भने, ‘अब यहाँ सक्दैनौँ, काठमाडौंको वीर अस्पताल जानुपर्छ ।’

ललितका बुबा भारतमा काम गर्थे । आमाले रोइकराई गर्दै भनिन् काठमाडौँ गएर उपचार गर्ने पैसा नभएकाले काठमाडौँ जान सकिँदैन । अन्ततः परिवारले ललितलाई काठमाडौं पठाउने निर्णय गरे ।

क्यान्सरको निदान र कठिन उपचार

काठमाडौँको आएपछि उनको उपचार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा सुरु भयो । यहाँ पनि अप्रेसनहरू दोहोरिए । समग्रमा ललितको खुट्टामा ९ पटक अप्रेसन भयो । बारम्बार संक्रमण हुँदा डाक्टरहरूले अन्ततः क्यान्सर भएको बताए । यो सुन्दा ललितलाई निकै नराम्रो लाग्यो । उनी सोच्थे, ‘यस्तो सानो उमेरमा खुट्टा काट्नुपरे कसरी बाँच्ने?’ डाक्टरहरूले भने, ‘अब खुट्टा काट्नुपर्छ ।’ यो खबरले उनलाई निकै दुःखी बनायो, तर उपचार जारी राखियो ।

उपचारका क्रममा ललितको भेट तुलसी श्रेष्ठसँग भयो । तुलसीले वीर अस्पतालमा बिरामी र तिनका कुरुवालाई नि:शुल्क खाना बाँड्थे। साथै नेपालका दुर्गम ठाउँबाट उपचारका लागि काठमाडौँ आएका विपन्न र बेसहारा बिरामीहरूको व्यवस्थापन पनि गर्थे । त्यसैले ललित तुलसीको साथमा समानुभुती नेपालमा गए । त्यहाँ तुलसी र उनका साथीहरूले ललितलाई २ वर्षसम्म स्याहारसुसार गरे । उनीहरूले अस्पताल लैजाने, ल्याउने, औषधि दिने र कुरुवाको काम गरे ।

ललितका बुबा भारतमा काम गर्न जानुपरेकाले यो सहयोग निकै महत्वपूर्ण थियो । अन्तिम अप्रेसनमा डाक्टरहरूले खुट्टा काट्ने तयारी गरेका थिए, तर अप्रेसन थिएटरमा जाँदा चमत्कार जस्तो भयो । डाक्टरहरूले भने, ‘अब खुट्टा काट्नुपर्दैन, पिपहरू आफैँ फुटेर गए । क्यान्सर निको हुन्छ ।’ यो खबरले ललितलाई नयाँ जीवन दियो । बिस्तारै उपचार गर्दै उनी पूर्णरूपमा ठिक भए । अहिले उनी राम्रोसँग हिँडडुल गर्न सक्छन् र पूर्णरुपमा स्वस्थ्य छन् ।

समानुभुती नेपालसँगको सम्बन्ध र सेवा

उपचारका क्रममा ललित जब सहानुभूति नेपाल संस्थासँग जोडिए । तब उनाले यो संस्थाले अस्पतालमा बिरामी र कुरुवाहरूलाई निःशुल्क खाना दिन्छ अनि बस्ने ठाउँ र अन्य सहयोग दिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाए ।

ललित अस्पतालमा थिए, तर जाजरकोट फर्किन सम्भव थिएन । अस्पतालले हरेक हप्ता बोलाउने गर्थ्यो । एक जना साथीले तुलसी श्रेष्ठमार्फत समानुभुती नेपालसँग सम्पर्क गराइदिए । त्यहाँ गएपछि ललितलाई आफ्नै परिवार जस्तो माया मिल्यो । संस्थाका संचालक तुलसीले भने, ‘तिम्रो स्याहार हामी गर्छौँ, तिम्रा बुबा भारत कमाउन जाँदा हुन्छ ।’ यसरी ललित त्यहीँ बसे, पढाइ जारी राखे र उपचार गराए ।

अहिले ललित समानुभुती नेपालमा नै सेवा गर्छन् । बिहान उनी पढ्छन्, बेलुका गाडी चलाएर बिरामीहरूलाई अस्पताल लैजाने र ल्याउने काम गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘मलाई जसरी सहयोग मिल्यो, अब म पनि दुःखीहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छु ।’

यो सेवाबाट उनलाई ठूलो सन्तुष्टि मिल्छ । एक पटक उनी एक जना बुढा मान्छेलाई खाना पस्किँदै थिए, तब उनलाई आफ्नो विगत सम्झना भयो । पहिले अस्पतालमा बुबासँग थोरै खाना बाँडेर खान्थे, तर समानुभुती नेपालले थपेर दिएको देख्दा उनलाई रुन मन लाग्यो । उनी सोच्थे, ‘मेरा बुबाले पनि यस्तो थपेर खान पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो ।’ यस्ता भावनाले उनलाई सेवामा लाग्न अझ बढी प्रेरित गर्छ ।

परिवारको खुसी र भविष्यको योजना

ललितका बुबा–आमा अहिले निकै खुसी छन् । उनीहरूले पनि समानुभुती नेपालबाट सहयोग पाएका थिए–बस्ने र खाने सुविधा । ललितका बुबा भन्छन् ‘हामीले जसरी सेवा पायौँ, अब तिमी पनि त्यही सेवा गर्दैछौँ भनेर खुसी लाग्छ ।’

ललित पहिले बेवारिसे जस्तो महसुस गर्थे, तर अब उनी आफ्नो जीवनमा सन्तुष्ट छन् । भविष्यमा उनी सेवासँगै आफ्नो पेशा र व्यापार पनि गर्न चाहन्छन् । उनी भन्छन्, ‘सेवा पाएकाले सेवा गर्नुपर्छ, तर जीवन चलाउन केही व्यवसाय पनि चाहिन्छ ।’

क्यान्सर ललित राउत
लेखक
सुमित्रा लुईटेल

अनलाइनखबरकी संवाददाता लुईटेल स्वास्थ्य र जीवनशैली विषयमा लेख्छिन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

६ अस्पतालमा गण्डकीका क्यान्सर बिरामीलाई सुविधा, कान्तिसँग पनि सम्झौता

६ अस्पतालमा गण्डकीका क्यान्सर बिरामीलाई सुविधा, कान्तिसँग पनि सम्झौता
एक पटक निको भइसकेपछि क्यान्सर फेरि किन फर्किन्छ ?

एक पटक निको भइसकेपछि क्यान्सर फेरि किन फर्किन्छ ?
क्यान्सरप्रति जनचेतना फैलाउन क्यान्सर स्क्रिनिङ शिविर हुँदै

क्यान्सरप्रति जनचेतना फैलाउन क्यान्सर स्क्रिनिङ शिविर हुँदै
बाल क्यान्सर पहिचान र अस्पताल खर्च नभएकालाई निःशुल्क सेवा दिएका छौं (भिडियो)

बाल क्यान्सर पहिचान र अस्पताल खर्च नभएकालाई निःशुल्क सेवा दिएका छौं (भिडियो)
कुकुरले संकेत गर्न सक्छन् मालिकलाई क्यान्सर भएको कुरा, के भन्छ अध्ययन ?

कुकुरले संकेत गर्न सक्छन् मालिकलाई क्यान्सर भएको कुरा, के भन्छ अध्ययन ?
एड्रेनल ग्रन्थी के हो ? कसरी हुन्छ यसमा क्यान्सर ?

एड्रेनल ग्रन्थी के हो ? कसरी हुन्छ यसमा क्यान्सर ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित