चिनियाँ नास्पातीको मूल्य घट्यो, लोकलको बढ्यो

- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शुक्रबारका लागि चिनियाँ नास्पातीको मूल्य प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ घटेर २१० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ।
- हिजो बिहीबार चिनियाँ नास्पातीको मूल्य प्रतिकिलो २३५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो।
- लोकल नास्पातीको मूल्य सामान्य बढेर शुक्रबार प्रतिकिलो ९२ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ।
२० भदौ, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा नास्पातीको मूल्य घटेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शुक्रबारका लागि निर्धारण गरेको मूल्यसूची अनुसार चिनियाँ नास्पातीको भाउ घटेको देखिएको हो ।
आज चिनियाँ नास्पातीको मूल्य प्रतिकिलो थोकमा २५ रुपैयाँ घटेको छ । हिजो बिहीबार प्रतिकिलो थोकमा २ सय ३५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
आज शुक्रबार भने चिनियाँ नास्पाती प्रतिकिलो २ सय १० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
यस्तै आज लोकल नास्पातीको मूल्य भने सामान्य बढेको छ । आज लोकल नास्पाती प्रतिकिलो ९२ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
