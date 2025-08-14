+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
निजामती सेवा दिवस २०८२ :

सरकारले यस वर्ष भेटेन पुरस्कार पाउनलायक कर्मचारी

निजामती सेवा दिवसको अवसरमा पुरस्कार पाउने कर्मचारीहरुको नामावली यस वर्ष सार्वजनिक गरिएको छैन । तर, अघिल्लो वर्ष छानिएका कर्मचारीहरुलाई भने यस वर्ष पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २२ गते ९:४८
निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आइतबार म्याग्दीको बेनीमा निकालिएको प्रभात फेरी ।

२२ भदौ, काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवा दिवसको अवसरमा पुरस्कार दिनलायक कर्मचारी यस वर्ष भेटेन । त्यसैले निजामती सेवा दिवसको अवसरमा पुरस्कार पाउने कर्मचारीहरुको नामावली यस वर्ष सार्वजनिक गरिएको छैन ।

तर, अघिल्लो वर्ष छानिएका कर्मचारीहरुलाई भने यस वर्ष पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।

सरकारले भदौ २२ गतेको दिन मनाइने निजामती सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा एक जनालाई सर्वाेत्कृष्ट निजामती, १० जनालाई उत्कृष्ट निजामती र ३० जनालाई निजामती पुरस्कार दिने गर्दथ्यो । वर्षभरमा राम्रो काम गरेका कर्मचारीहरुको मूल्याङ्कनको आधारमा कर्मचारीहरु छनौट गरिन्थ्यो ।

दुई लाख रुपैयाँ राशिको सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी भने सरकारले २०७३ सालपछि कसैलाई पनि दिएको छैन । पछिल्लो पटक २०७३ सालमा तत्कालीन सचिव शान्तराज सुवेदीले सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाएका थिए । त्यसयता सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नभेटिएको भन्दै सरकारले कसैलाई पनि यो पुरस्कार दिएको छैन ।

तर एक लाख रुपैयाँ राशिको उत्कृष्ट निजामती र ५० हजार रुपैयाँ राशिको निजामती पुरस्कार पाउने कर्मचारीहरुको नामावली भने हरेक वर्ष सार्वजनिक हुन्थ्यो । पुरस्कार पाउने कर्मचारीहरुको नामावली गोरखापत्र दैनिकमा छापिन्थ्यो । तर यसपटक त्यो नामावली सार्वजनिक भएको छैन ।

नेपाल पुलिस क्लबमा जारी निजामती सेवा दिवस मूल समारोहमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले विगतको वर्षजस्तै यस वर्ष पनि पुरस्कार पाउनेहरुको नामावली छिट्टै  घोषणा गर्ने बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले पनि यस वर्ष पुरस्कार घोषणा नगरिएको बताए । तर त्यसको कारण खुलाउन भने उनले चाहेनन् ।

पोहोरसाल छनोट गरिएका कर्मचारीहरुलाई भने उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको हातबाट यस वर्ष पुरस्कार वितरण गरिएको छ ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी हुने भनिए पनि उनी विधान महाधिवेशनमा व्यस्त भएकाले उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी छन् ।

निजामती सेवा दिवस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित