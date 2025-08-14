+
जेन-जी समूहका नेताले आफूलाई निवासमा भेटेको दुर्गा प्रसाईंको दाबी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २२ गते १९:५१

२२ भदौ, काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले जेन-जी अभियानका युवाहरूलाई भेटेको दाबी गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा प्रतिवाद आन्दोलन घोषणा गरेका जेन–जी युवाहरू आफूलाई भेट्न आइतबार साँझ भक्तपुरस्थित निवासमा पुगेको उनको दाबी छ ।

आफूले जेन–जीहरूको नेतृत्व गरेका समूहको संयोजकलाई भेटेको प्रसाईंले दाबी गरेका छन् ।

भेटपछि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै प्रसाईंले जेन–जी युवाहरू र आफूले उठाउँदै आएका मुद्दामा समानता पाएको तर्क गरेका छन् ।

साथै उनले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि शुभकामना दिँदै जेन–जी युवाहरूको प्रतिवाद आन्दोलनमा दमन नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

दुर्गा प्रसाईंको स्टाटसले जेनजी समूहमा खैलाबैला
यो पनि पढ्नुहोस

जेन-जीलाई माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न प्रशासनको अनुमति

प्रसाईंले जेन–जी युवाहरूले सोमबारका लागि आह्वान गरेको प्रतिवाद आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सहभागी हुने बताएका थिए । तर, जेन–जी युवाहरूले प्रसाईंको विगत स्मरण गर्दै सहभागी हुन नहुने सन्देश पठाएका थिए ।

जेन-जी दुर्गा प्रसाईं
