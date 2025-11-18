+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

शिवम् सिमेन्टले प्राधिकरणलाई तिर्‍यो धरौटीबापतको रकम, विद्युत् जोडियो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २४ गते १८:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मकवानपुरको हैटौंडामा सञ्चालित शिवम् सिमेन्टले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई धरौटीबापत २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ तिरेको छ।
  • धरौटी रकम तिरेपछि ४ कात्तिकमा विच्छेद गरिएको विद्युत लाइन सोमबारदेखि पुनः जडान भएको छ।
  • शिवम् सिमेन्टको ६६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बक्यौतालाई २८ किस्तामा विभाजन गरिएको छ।

२४ कात्तिक, काठमाडौं । मकवानपुरको हैटौंडामा सञ्चालित शिवम् सिमेन्टले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई धरौटीबापतको रकम तिरेको छ ।

लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट उपयोग गरेको विद्युत् महशुलका विषयमा विवाद रहेका बेला यसअघि उद्योग वाणिज्य महासंघ र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार धरौटीवापतको रकम भुक्तानी भएको छ ।

पहिलो किस्ता बराबरको रकम धरौटीस्वरुप तिरेपछि ४ कात्तिकमा विच्छेद गरिएको विद्युत लाइन सोमबारदेखि जडान भएको छ ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरुले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

शिवम्‌को ६६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । बक्यौतालाई २८ किस्तामा विभाजन गरी २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पहिलो किस्ता बराबरको रकम धरौटीबापत बुझाएको हो ।

शिवम् सिमन्ट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सुमित्रा सुवेदी भण्डारी : संविधान र पदीय गरिमा भुल्दा गुम्यो प्रदेश प्रमुख पद

सुमित्रा सुवेदी भण्डारी : संविधान र पदीय गरिमा भुल्दा गुम्यो प्रदेश प्रमुख पद
१५ फिल्मकर्मीलाई ‘सांस्कृतिक रुपान्तरण सम्मान तथा पुरस्कार’ प्रदान

१५ फिल्मकर्मीलाई ‘सांस्कृतिक रुपान्तरण सम्मान तथा पुरस्कार’ प्रदान
३३ औं आईजीपी कार्कीले सम्हाल्नेछन् साढे २ वर्ष प्रहरीको कमाण्ड

३३ औं आईजीपी कार्कीले सम्हाल्नेछन् साढे २ वर्ष प्रहरीको कमाण्ड
ऊर्जा र सिँचाइका १६ आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सूचीकृत

ऊर्जा र सिँचाइका १६ आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सूचीकृत
दयनीय बजेट खर्च : संघकै प्रवृत्ति पच्छ्याउँदै प्रदेश सरकार

दयनीय बजेट खर्च : संघकै प्रवृत्ति पच्छ्याउँदै प्रदेश सरकार
नि:शुल्क छात्रवृत्ति दिन निजी विद्यालयलाई शिक्षामन्त्रीको निर्देशन

नि:शुल्क छात्रवृत्ति दिन निजी विद्यालयलाई शिक्षामन्त्रीको निर्देशन

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन
न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित