+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
संगीत :

जोनिया मोनेट बनिन् बिलबोर्ड सूचीमा डेब्यू गर्ने पहिलो एआई गायिका

मोनेटलाई मिसिसिपीकी कवि तेलिशा निक्की जोन्सले डिजाइन गरेकी थिइन् जसले गीत लेख्छिन् । मोनेटले सुनोको सहयोगमा प्रस्तुति दिइरहेको देखिन्छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २५ गते १२:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जेनिया मोनेट पहिलो एआई गायिका हुन् जसले बिलबोर्ड रेडियो चार्टमा डेब्यू गरेकी छन्।
  • मोनेटले सन् २०२५ को गर्मीयाममा गीत रिलिज गरेपछि धेरै बिलबोर्ड चार्टमा देखिएकी छन्।
  • उनको प्रबन्धक रोमेल मर्फीले भने, 'एआईले कलाकारलाई प्रतिस्थापन गर्दैन' र यो नयाँ चुनौती हो।

कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) जताततै फैलिएको छ । संगीत चार्ट पनि यसबाट अब अलग रहेन । बिलबोर्डका अनुसार, जेनिया मोनेट नामक एआई गायिका ‘बिलबोर्ड रेडियो चार्ट’ मा डेब्यू गर्ने पहिलो एआई गायिका बनेकी छन् ।

मोनेटले सन् २०२५ को गर्मीयाममा पहिलो पटक गीत रिलिज गरेदेखि अहिलेसम्म धेरै बिलबोर्ड चार्टमा देखिएकी छन् ।

जसमा हट गोस्पेल सङ्स (उनको गीत “लेट गो, लेट गडको लागि) र हट आर एन्ड बी सङ्स चार्ट (उनको गीत ‘हाउ वाज आइ सपस्प्ड टु नो’ को लागि) समावेश छन् ।

यतिबेला उनले, हलवुड मिडियासँग बहु-मिलियन डलरको रेकर्ड सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकी छन् जसलाई बिलबोर्डले ‘अ बिडिङ वार’ भनेको छ ।

हलिउड लामो समयदेखि एआई कलाकारले मानिसबाट काम खोसेकोमा पर्ने असरको बारेमा चिन्तित छ । (एआई अभिनेत्री टिली नोरवुडमाथि हालै भएको विवाद हेर्नुहोस्) तर चिन्ता जतिसुकै चर्को भए पनि, कलामा एआईको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ ।

इन्स्टाग्राममा मात्र १ लाख ४६,००० भन्दा बढी फलोअर्स भएकी मोनेटले उद्योग सशंकित भएपनि उपभोक्ता यस विचारप्रति खुला छन् भन्ने पुष्टि पनि गर्छ ।

मोनेटको एप्पल म्युजिक प्रोफाइलमा उनीबारे यस्तो लेखिएको छ, ‘केसिया कोल, के मिसेल र मुनी लङको उच्च अभिव्यक्तिपूर्ण, यथार्थवादी समकालीन आरएन्डबी गायिकको रूपमा प्रस्तुत गरिएको समग्र व्यक्तित्व हो’ भनेर व्याख्या गर्छ ।

मोनेटलाई मिसिसिपीकी कवि तेलिशा निक्की जोन्सले डिजाइन गरेकी थिइन् जसले गीत लेख्छिन् । मोनेटले सुनोको सहयोगमा प्रस्तुति दिइरहेको देखिन्छ ।

‘एक जेनेरेटिभ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स संगीत सिर्जना कार्यक्रम’ उनको बायोमा थप लेखिएको छ । मोनेटले अगस्टमा एल्बम “अनफोल्डेड“ रिलिज गरिन्, जसमा २४ गीतहरू थिए ।

मोनेटका प्रतिनिधिबाट जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा एआई गायकको “सहज, भावपूर्ण आवाज“ र “मानवजस्तै प्रस्तुति“ को चर्चा गरिएको छ ।

तर आफू मोनेटको प्रबन्धक भएको र सीएनएनका भिक्टर ब्ल्याकवेलसँग कुरा गरेको बताउने रोमेल मर्फीले एआईका गीतले मानव गायक र गीतकारलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुनै उद्देश्य नभएकोमा जोड दिए ।

‘एआईले कलाकारलाई प्रतिस्थापन गर्दैन । त्यो हाम्रो लक्ष्य होइन । यसले रचनात्मकतालाई घटाउँदैन र मानव अनुभवबाट टाढा लैजाँदैन’ उनले भने, ‘यो एउटा नयाँ चुनौती हो । कोहीले यसलाई अवसरको रुपमा लिएर आत्मसात गर्छन् भने कोही यसप्रति सशंकित हुन्छन् ।’

बिलबोर्डले हालै सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, पछिल्ला केही महिनाहरूमा, कम्तिमा ६ जना एआई वा एआई-सहायता प्राप्त कलाकारले विभिन्न बिलबोर्डको श्रेणीमा डेब्यू गरेका छन् । बिलबोर्डले उक्त संख्यामा अझै बढी हुनसक्ने बताएको छ ।

एआई गायिका कृत्रिम बौद्धिकता बिलबोर्ड सूची
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जापानी फिल्मलाई संसारभर फैलाएका अभिनेता नाकादाईको निधन

जापानी फिल्मलाई संसारभर फैलाएका अभिनेता नाकादाईको निधन
८ मिनेटमा चोरियो १४ अर्बको गहना, कमजोर पासवर्ड मुख्य कारण

८ मिनेटमा चोरियो १४ अर्बको गहना, कमजोर पासवर्ड मुख्य कारण
खाडीमा लोकप्रिय बन्दै गधाको दूधको साबुन, किन छ विशेष ?

खाडीमा लोकप्रिय बन्दै गधाको दूधको साबुन, किन छ विशेष ?
‘जिपमा आएको व्यक्तिले बाटोमा दुईवटा सिंह देखें’ भनेपछि पिसाब चुहिएला जस्तो भयो’

‘जिपमा आएको व्यक्तिले बाटोमा दुईवटा सिंह देखें’ भनेपछि पिसाब चुहिएला जस्तो भयो’
५४ र ४६ प्रतिशतलाई समेटेर निर्वाचन अगावै नीति महाधिवेशन गरौं : ज्ञानेन्द्र कार्की

५४ र ४६ प्रतिशतलाई समेटेर निर्वाचन अगावै नीति महाधिवेशन गरौं : ज्ञानेन्द्र कार्की
‘मिस कोशी २०२५’ को उपाधि रजनी थापालाई

‘मिस कोशी २०२५’ को उपाधि रजनी थापालाई

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित