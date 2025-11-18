+
+
मधेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति र शपथ विवादबारे सर्वोच्चमा आज सुनुवाइ

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद र नृपध्वजको संयुक्त इजलासमा रिट

अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक ३० गते ११:३३

  • मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति र सपथविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटमाथि सुनुवाइ आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा हुँदैछ।
  • एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सवेदी भण्डारीले बर्दिबास नगरपालिका ३ कालापानीस्थित पानस होटेलमा पुगेर मुख्यमन्त्री पदको शपथ खुवाएकी थिइन्।
  • मधेश प्रदेशका ७४ सांसदले एमाले नेतृत्वको सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् र १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुदलिय समर्थनमा सरकार गठनको माग राखिएको छ।

३० कात्तिक, काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति र सपथविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा आइतबार सुनुवाइ हुँदैछ।

रिटमाथिको सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा तोकिएको छ। अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा आइतबार सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

पछिल्लो कही समययता अस्थिर रहेको मधेस सरकारमा हाल सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । तर, तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सवेदी भण्डारीले एमाले दलका नेता यादवलाई महोत्तरी र सिन्धुलीको सिमानामा पर्ने बर्दिबास नगरपालिका ३ कालापानीस्थित पानस होटेलमा पुगेर एमाले दलका नेता सरोजकुमार यादवलाईमुख्यमन्त्री पदको शपथ खुवाइन् । त्यसपछि विवाद चर्किएको हो।

त्यसविरुद्ध मधेश प्रदेशका ७४ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन्।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा एमाले बाहेकका सात दलले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्ने गरी सरकार गठनको आह्वान हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

होटलमा मुख्यमन्त्रीको शपथ विवादले मधेशमा गहिरिँदै राजनीतिक संकट
मैले शपथ खुवाउन दबाब दिएँ, प्रदेश प्रमुखले बर्दिबास बोलाउनु भयो : मुख्यमन्त्री यादव
मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव
