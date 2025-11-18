+
स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा डा. केशरबहादुर ढकाल

२०८२ कात्तिक ३० गते १७:२६

३० कात्तिक, काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा डा. केशरबहादुर ढकालले जिम्मेवारी पाएका छन् ।

आइतबारमन्त्री स्तरीय निर्णयले गर्दै डा. ढकाललाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।

डा. ढकाल १२औं तहका अतिरिक्त सचिव हुन् ।

यसअघि विभागका महानिर्देशक डा. टंक बाराकोटीले स्वास्थ्य तथा पारिवारिक कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ ।

डा. केशरबहादुर ढकाल स्वास्थ्य सेवा विभाग
