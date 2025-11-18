स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा डा. केशरबहादुर ढकाल

३० कात्तिक, काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा डा. केशरबहादुर ढकालले जिम्मेवारी पाएका छन् ।
आइतबारमन्त्री स्तरीय निर्णयले गर्दै डा. ढकाललाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।
डा. ढकाल १२औं तहका अतिरिक्त सचिव हुन् ।
यसअघि विभागका महानिर्देशक डा. टंक बाराकोटीले स्वास्थ्य तथा पारिवारिक कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ ।
