संवैधानिक परिषद् अध्यादेश : अध्ययन गर्दै राष्ट्रपति 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशमा भने अध्ययन गर्नुपर्ने देखियो– प्रदीपकुमार कोइराला प्रवक्ता राष्ट्रपति कार्यालय

0Comments
Shares
रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०८२ मंसिर ५ गते २१:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ संशोधन अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशलाई होल्डमा राखिएको छ।
  • नेपाल विशेष सेवा अध्यादेशले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत फर्काउने व्यवस्था गरेको छ जुन सात वर्षपछि लागू भएको हो।
  • संवैधानिक परिषद् अध्यादेशमा संसदीय सुनुवाइ बिना संवैधानिक नियुक्ति गर्ने प्रावधान प्रस्तावित छ तर राष्ट्रपति कार्यालयले थप अध्ययन र सरोकारवालासँग संवाद गर्ने तयारी गरेको छ।

५ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका छन् । तर, सँगै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशलाई भने ‘होल्ड’मा राखिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाका अनुसार ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन दोस्रो संशोधन अध्यादेशमा थोरै विषय छन् ।’ यसकारण तत्काल अध्यादेश जारी हुन सकेको हो ।

उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशमा भने अध्ययन गर्नुपर्ने देखियो ।’

के कस्ता विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको हो भन्ने प्रश्नमा उनी खुलेनन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले आन्तरिक अध्ययन मात्रै गर्छ कि सम्बन्धित सरोकारवाला र विज्ञको राय पनि लिन्छ भन्ने विषयमा पनि राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरू मौन छन् । यी दुवै अध्यादेश गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको हो ।

नेपाल विशेष सेवा अध्यादेशले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) लाई सात वर्षपछि गृह मन्त्रालय मातहत नै फर्काएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १६ फागुन २०७४ मा राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए । आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्ने गरी गृह मन्त्रालय रहेको राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको भनेर त्यसबेलै आलोचना भएको थियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले राअविका साथै राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पूर्ववर्ती अवस्थामै फर्काउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको छ ।

तर, संवैधानिक परिषद् अध्यादेश भने राष्ट्रपति कार्यालयमा होल्ड हुन पुगेको छ । यसको कारणमा यसअघि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकका प्रावधान नै अध्यादेशमा समेत समेटिएर आएको छ ।

अध्यादेशमा के छ ?

संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्‍मा ६ जना हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । हाल प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा रहेकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको पद रिक्त छ ।

बाँकी सदस्यहरूको बैठक बस्न सक्ने र निर्णय लिन सक्नेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा संसदीय सुनुवाई बिनै नियुक्ति हुन सक्ने प्रावधान अध्यादेशमा प्रस्तावित छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुगेको अध्यादेशमा निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा गठन हुने र त्यसपछि बन्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको सामना गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

नयाँ प्रतिनिधिसभा आएको ४५ दिन भित्र संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरेमा पदमुक्त हुनेगरी संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्तिको बाटो खोल्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।

साथै, संवैधानिक परिषद्मा बहाल रहेका सदस्यहरूको बहुमत सदस्यको बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने लगायतका प्रावधान पनि प्रस्तावित छन् ।

यस्तै प्रावधानसहित ३१ असार २०८२ मा पुगेको विधेयक ८ साउन २०८२ मा राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइदिएका थिए । यसपटक के गर्ने भन्ने निर्णयमा राष्ट्रपति पौडेल पुगेका छैनन् ।

के चाहन्छन् राष्ट्रपति ?

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार केही प्रश्नहरूको निरुपण भएपछि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा निर्णय लिइनेछ । यसका लागि सरोकारवालाहरूसँग संवाद गर्ने तयारी छ ।

‘सरोकारवालासँगको संवाद स्वभाविक र विगतमा पनि हुँदै आएको अभ्यास हो,’ राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार संसदीय सुनुवाइबिना नै संवैधानिक नियुक्ति हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर संविधान केलाउनुपर्नेछ ।

यस अन्तर्गत संविधानको धारा २९२ केलाइँदैछ । जहाँ संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

‘यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ,’ संविधानको धारा २९२ को उपधारा १ मा छ ।

नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई अध्यादेशले काट्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न छ ।

संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनमा रहेको अवस्थामा संवैधानिक नियुक्ति गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर केही भनेको छैन । तर, संसदीय सुनुवाइ गर्नका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त समिति रहने भनेको छ ।

‘संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी संघीय कानून बमोजिम पन्ध्र सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिनेछ,’ संविधानको धारा २९२ को उपधारा २ मा छ ।

यी संवैधानिक प्रावधानसँग जोडिने गरी अध्यादेश आएको छ ।

सुनुवाइ बिनाको नियुक्ति सदर भएको नजिर

सरकारले भने संसदीय सुनुवाइ बिना समेत संवैधानिक नियुक्ति हुन सक्ने र त्यसले वैधता पाउने सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई अध्यादेशको आधार बनाएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० मंसिर २०७७ र १४ असार २०७८ मा अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्त गरेका थिए । दुवै पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले तत्कालीन अवस्थामा ति नियुक्तिउपर संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । ४५ दिन कटेपछि उनीहरूलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेकी थिइन् ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावलीको नियम २६ मा ४५ दिने हदम्याद छ ।

‘प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाई गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाईका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन,’ नियम २६ को उपनियम २ को (१) मा छ ।

यो प्रावधान प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा लागू हुने भनेर किटान गरिएको छैन । तर, यसैलाई देखाएर संसदीय सुनुवाई बिना नै विभिन्न नियुक्तिहरू भएका थिए ।

जसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । जसमाथि नियुक्ति भएको साढे चार वर्षपछि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले ति नियुक्तिहरूलाई संविधानसम्मत रहेको ठहर गरिदिएको थियो ।

तथापि, यो ठहर संवैधानिक इजलासभित्र भने सर्वसम्मत थिएन । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले नियुक्ति प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै फरक मत राखेका थिए । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले नियुक्ति सदरको पक्षमा फैसला गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासबाट बहुमतमा भएको फैसलाले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गर्दा लिएको पहिलो आधारमा अध्यादेश जारी गर्ने कार्यपालिकाको अधिकार र बुद्धिमता रहेको भनिएको छ ।

‘संघीय संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्ने कार्यपालिकीय बुद्धिमत्ता संविधानसम्मत रहेको, संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गरी राज्य संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको र जारी अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेकाले थप संवैधानिक परीक्षण आवश्यक नदेखिएको,’ उक्त फैसलामा उल्लेख छ ।

अध्यादेशलाई ऐनसरह तत्काल लागू भएको र त्यसआधारमा संवैधानिक नियुक्ति भएको भनेर सर्वोच्च अदालतले संसदीय सुनुवाइ बिना नै भएको ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिलाई वैध भनेको थियो ।

यसैलाई आधार मानेर वर्तमान सरकारले ४५ दिन नकुर्ने गरी अध्यादेश जारी गर्न खोजेको छ । सर्वोच्च अदालत बारका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले भने, ‘असामान्य परिस्थितिमा संसदीय सुनुवाई नहुँदा राज्य नै विहीन हुने अवस्था रहन पनि सक्छ ।  अहिले सरकार नै संविधान भन्दा पनि विशेष परिस्थितिमा बनेको हुनाले यसलाई पनि त्यसैसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।’

संवैधानिक परिषद् अध्यादेश
लेखक
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्यूरोमा आबद्ध बजगाईं संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

भर्खरै
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित