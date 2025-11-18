+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

कर्णाली याक्स 2025

0/0
लुम्बिनी लायन्स 2025 va कर्णाली याक्स 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

156/9(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

कर्णाली याक्स 2025

0/0
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

156/9(20)
WC Series
कर्णाली याक्स 2025
0/0
VS
लुम्बिनी लायन्स 2025
156/9 (20)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

रुकुमपूर्वमा लुकेको पर्यटकीय गन्तव्य : गुप्त दह र सिस्ने हिमाल

दृश्यमा साना-ठूला पहाडका थुम्का र ती थुम्काका बीच टिलपिलाइरहेका दहहरूले आगन्तुकको मन लोभ्याउँछ ।

0Comments
Shares
बालाराम शेर्पाली बालाराम शेर्पाली
२०८२ मंसिर ६ गते ११:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिका वडा-१ मा अवस्थित गुप्ता दह र सिस्ने हिमाल प्राकृतिक सौन्दर्यका प्रमुख स्थल हुन्।
  • सिस्ने हिमालको उचाइ ५,९११ मिटर छ र यसै हिमालको नामबाट सिस्ने गाउँपालिकाको नामकरण गरिएको छ।
  • गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मीले यस वर्ष पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको र उत्कृष्ट पर्यटन स्थल बनाउन प्रयास भइरहेको बताए।

६ मंसिर, रुकुमपूर्व । रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिका वडा-१ स्थित अवस्थित गुप्त दह र सिस्ने हिमाल हिमालै-हिमालको बीचमा लुकेका प्राकृतिक सौन्दर्य हुन् ।

यहाँको दृश्यमा साना-ठूला पहाडका थुम्का र ती थुम्काका बीच टिलपिलाइरहेका दहहरूले आगन्तुकको मन लोभ्याउँछन् ।

‘गुप्त दह पुग्न सहज छैन । घुम्न गएका सञ्जीप खड्काका अनुसार त्यहाँ पुग्ने बाटो कठिन छ भने बसाइ-व्यवस्था पनि चुनौतीपूर्ण छ । तर, एकपटक यहाँ पुग्ने हो भने टाढा-टाढा रोल्पा, सल्यान, दाङ तथा रुकुमपूर्व-पश्चिमका विभिन्न ठाउँबाट पनि सिस्ने हिमालको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ’, खड्काले भने ।

सिस्ने हिमालको उचाइ ५,९११ मिटर छ र यसै हिमालको नामबाट सिस्ने गाउँपालिकाको नामकरण  समेत गरिएको हो ।

‘गुप्त दह केवल एक छैन, सानो र ठूलो गरी दुई गुप्त दह छन् । दर्जन बढी ताल रहेका यी दहहरूको नाम ‘गुप्त’ हुनुको कारण तिनीहरू गुमनाम अवस्थामा रहँदै आएको हो’, वडाध्यक्ष रजबहादुर बुढाले भने, ‘गुप्त दहलाई स्थानीय भाषामा लिरुमारे पनि भनिन्छ । प्राचीन समयमा शिकारीले लिरु नामक जनावर मार्दा ‘लिरु मारे’ भन्ने नाम रहन गएको हो ।’

गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मीका अनुसार यस वर्ष पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गत वर्ष केही काम भए पनि यस वर्ष गाउँपालिकाले र जिल्लाको उत्कृष्ट पर्यटन स्थल बनाउने लक्ष्य राखेको र पर्यटन हब बनाउन गाउँपालिका लागि परि रहेको उनले बताए ।

तस्वीरहरू : बालाराम शेर्पाली ।

सप्ताहान्त
एउटा अमर भान्से

एउटा अमर भान्से
रुकुमपूर्वमा लुकेको पर्यटकीय गन्तव्य : गुप्त दह र सिस्ने हिमाल

रुकुमपूर्वमा लुकेको पर्यटकीय गन्तव्य : गुप्त दह र सिस्ने हिमाल
राजनीतिक अस्थिरताभन्दा माथि उठेर विपद् व्यवस्थापन

राजनीतिक अस्थिरताभन्दा माथि उठेर विपद् व्यवस्थापन
विराट कोहली : ट्याटुमोहदेखि अध्यात्मसम्म

विराट कोहली : ट्याटुमोहदेखि अध्यात्मसम्म
‘जुँगे हेडसर’ को मनपर्ने गन्तव्य भारदेउ, शताब्दी पुरानो घरमा होमस्टे

‘जुँगे हेडसर’ को मनपर्ने गन्तव्य भारदेउ, शताब्दी पुरानो घरमा होमस्टे
च्याङ्फाले गोरु खेद्‌यो

च्याङ्फाले गोरु खेद्‌यो
हिउँसँग लुकामारी

हिउँसँग लुकामारी
बन्दीपुरबाट देखिएको मनमोहक दृश्य (तस्वीरहरू)

बन्दीपुरबाट देखिएको मनमोहक दृश्य (तस्वीरहरू)
पाकिस्तानकी ‘अमर गायिका’, जसले गाएकी थिइन् तारादेवीको गीत

पाकिस्तानकी ‘अमर गायिका’, जसले गाएकी थिइन् तारादेवीको गीत
जेसुइटको दूरबिनदेखि बालेनको स्टाटससम्म

जेसुइटको दूरबिनदेखि बालेनको स्टाटससम्म
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
बेथितिको ऐना डोल्पा : डोल्पा बदल्ने एउटा मोडलको परिकल्पना

बेथितिको ऐना डोल्पा : डोल्पा बदल्ने एउटा मोडलको परिकल्पना
गुप्त दह
लेखक
बालाराम शेर्पाली

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories
नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

8 Stories
यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित