+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

139/9 (20)
कर्णाली याक्स 2025 va सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 vs

कर्णाली याक्स 2025

93/9(17.6)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

१२ बलमा ४७ रन आवश्यक

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

139/9(20)
vs

कर्णाली याक्स 2025

93/9(17.6)
WC Series
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
139/9 (20)
VS
१२ बलमा ४७ रन आवश्यक
कर्णाली याक्स 2025
93/9 (17.6)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

रास्वपाका काठमाडौं सभापतिले फिर्ता लिए राजीनामा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ८ गते १८:३४

८ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का काठमाडौं सभापति प्रदीप विष्टले पदबाट दिएको राजीनामा फिर्ता लिएका छन् । पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहितको बैठकबाट आज सहमति बनेपछि विष्टले राजीनामा फिर्ता लिएका हुन् ।

पार्टीमा आफूले उठाएका मुद्धाहरूलाई पार्टीले सम्बोधन गर्ने र समस्या रहेका विषय समाधान गर्ने सहमति बनेसँगै राजीनामा फिर्ता लिएको विष्टले अनलाइनखबरसँग बताए ।

पार्टीमा पारदर्शी, बेथिति र निर्णयहीनताका विषयमा बारम्बार प्रदेश समिति, प्रदेश ईन्चार्ज तथा केन्द्रीय नेतृत्वलाई समेत जानकारी गराएको तर सम्बोधन नभएको भन्दै विष्टले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

मंसिर ५ गते महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई पत्र लेखेर विष्टले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । जिल्लाको नेतृत्वमा बसेर निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडाको कार्यकर्ता र मतदातालाई निरन्तर आश्वासन, भरोसा र मार्गदर्शन दिएको व्यक्ति भएर उनीहरूलाई ‘गुमराह’ मा राखिरहनु आफ्नो नैतिकताले नदिने भन्दै उनले राजीनामा दिएका थिए ।

६ पटक लिखित पत्राचार, ३ पटक औपचारिक बैठक एवं अनौपचारिक संवादमार्फत तथ्य प्रस्तुत गर्दै सुधारका लागि ठोस, समयानुकूल र नीतिगत निर्देशन मागेको तर उपल्लो निकायले तदरुकता नदेखाएको उनको भनाइ थियो ।

पार्टी शीर्ष नेताहरूले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्ने र आन्तरिक समस्याका विषयहरू समाधान गर्न तत्परता दिने प्रतिबद्धता गरेपछि राजीनामा फिर्ता लिएको विष्टले बताए । उनले दिएको राजीनामा पार्टीले स्वीकृत गरेको थिएन ।

विष्ट गत निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका लागि काठमाडौं–१० बाट रास्वपाको उम्मेदवार बनेका थिए ।

प्रदीप विष्ट रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

तीन डीआईजीको सरुवा, कोशी प्रदेशमा घिमिरे

तीन डीआईजीको सरुवा, कोशी प्रदेशमा घिमिरे
भोजपुर कारागारका कैदीबन्दीलार्ई ‘स्मार्ट कार्ड’

भोजपुर कारागारका कैदीबन्दीलार्ई ‘स्मार्ट कार्ड’
शिक्षकको माग सरुवा निर्देशिका खारेजी, मन्त्री माग्छन् मुद्दा फिर्ता

शिक्षकको माग सरुवा निर्देशिका खारेजी, मन्त्री माग्छन् मुद्दा फिर्ता
ब्राउन सुगर किन्न दिएको ५ सयमा विवाद, जुत्ताको तुनाले घाँटी कसेर हत्या

ब्राउन सुगर किन्न दिएको ५ सयमा विवाद, जुत्ताको तुनाले घाँटी कसेर हत्या
‘निर्वाचन नभए संसद् पुन:स्थापना हुन्छ’

‘निर्वाचन नभए संसद् पुन:स्थापना हुन्छ’
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि ६४ दल दर्ता, एमाले बाँकी

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि ६४ दल दर्ता, एमाले बाँकी

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories
सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित