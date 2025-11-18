+
+
विराटनगर किंग्स 2025

0/0
चितवन राइनोज 2025 va विराटनगर किंग्स 2025 vs

चितवन राइनोज 2025

90/3(11.3)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

विराटनगर किंग्स 2025

0/0
vs

चितवन राइनोज 2025

90/3(11.3)
WC Series
विराटनगर किंग्स 2025
0/0
VS
चितवन राइनोज 2025
90/3 (11.3)
LIVE अपडेट
टस हारेर चितवनले विराटनगरविरुद्ध ब्याटिङ गर्दै

२०८२ मंसिर १० गते १६:००

१० मंसिर, काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को आजको खेलमा चितवन राइनोजले पहिले ब्याटिङ सुरु गरेको छ ।

विराटनगर किंग्सका कप्तान सन्दीप लामिछानेले टस जितेर पहिले बलिङ रोजेपछि चितवनले ब्याटिङको निम्तो पाएको हो ।

आजको खेलमा विराटनगरले विदेशी खेलाडी परिवर्तन गरेको छ । आज मार्टिन गप्टिलको स्थानमा राम हिजलेटलाई खेलाएको छ ।

चितवनले पनि एक परिवर्तन गरेको छ । बलर रिजन ढकालको स्थानमा रन्जित कुमारलाई खेलाएको छ ।

एनपीएल
